Le prohíben asistir al baile de graduación por tener cáncer

La joven británica de 16 años tiene cáncer desde los cuatro y este verano, después de superar la enfermedad, cumplía el sueño de vestirse como una princesa para su baile de graduación. Sin embargo, a Alex Dallas, alumna en Cheshire, Inglaterra le han prohibido asistir a la ceremonia porque la escuela la considera "mentalmente inestable" y demasiado vulnerable para asistir a la fiesta del rito de paso con sus compañeros de clase.

"Estoy tan enfadada por no haber podido ir. El baile es lo que deseas desde que tienen 11 años. Hace que todo el estrés de los exámenes merezca la pena", explica Dallas. Sobre todo porque toda la familia se había volcado con el evento. Su madre había encargado un vestido especial, valorado en más de 400, y había comprado unos zapatos con piedras incrustadas de casi 70 euros. Además, su abuela le había concertado cita en la peluquería, para la manicura, y maquillaje, por valor de 114 euros.

Precisamente, Dallas había escogido someterse a una operación para quitarse el tumor el pasado diciembre, en lugar de en verano, para poder ir al baile en junio. Tras la operación, la joven fue escolarizada en casa con un tutor donde siguió con las clases. No obstante, la escuela alega que Dallas tendría que haber ido a las clases durante dos semanas para que fuera evaluada.

Un portavoz de la escuela indica que "como no asistió a clase en seis meses, le pedimos que viniera a la escuela una hora al día durante dos semanas antes del baile para asegurarnos de que pasaba la evaluación y para que pudiera interactuar con otros estudiantes. Desafortunadamente, no lo hizo y por ello, a nuestro pesar, tomamos la decisión de que no sería correcto para ella asistir al evento".

La estudiante admite que ha sufrido depresión y ansiedad tras su enfermedad y declara que "me enfada que digan que soy mentalmente inestable, no lo soy. La gente no debería discriminar por algo que no entienden". Dallas accedió a que le realizasen una evaluación psicológica, pero al final, el instituto nunca se la ofreció. La madre de la joven ha declarado que "la escuela ha decepcionado gravemente a Dallas. Dicen que es una cuestión de seguridad y han llegado a preguntar que qué pasaría si decidía encerrarse en el baño". Al final todo este asunto ha empeorado la ansiedad de la joven más que el propio baile.

"No podemos volver atrás, pero estoy haciéndolo público porque no quiero que haya otra Alex. Para muchos adultos es una discoteca glorificada, pero para una adolescente de 16 años significa el mundo", finaliza la madre de Alex Dallas.