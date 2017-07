Sufrió bullying por sus verrugas y ahora aspira a ser Miss Universo

Evita Patcey Delmundo, de 20 años de edad, no tuvo una infancia y adolescencia fácil. Desarrolló una enfermedad rara que se traducía en la existencia de verrugas por todo el cuerpo e incluso en la cara. Esta patología conllevó numerosos casos de bullying en el colegio

Ahora, Evita no solo se acepta tal y como es, sino que se ha vuelto reivindicativa y aspira a competir en el concurso de Miss Universo. La modelo ha rememorado su historia en una entrevista a Tenn Vogue: «Recuerdo a una profesora pidiéndole a dos niñas que no me dejaran sola durante el recreo y cómo ellas se decían: "¿Por qué tenemos que tratarla como a una princesa?". Eso me rompió el corazón. Les dije que no tenían que seguirme y se fueron inmediatamente. Básicamente, estaba sola»