«No pretendemos que los médicos operen en asturiano» Antón González Riaño, en el centro, con la vicepresidenta, Marta Mori, y el secretario, Xosé Ramón Iglesias Cueva. / PABLO LORENZANA La Academia carga contra el PP por su «campaña contra la llingua» y cifra en 20 millones el coste de la oficialidad MIGUEL ROJO OVIEDO. Viernes, 19 enero 2018, 04:30

La Academia de la Llingua Asturiana mostró ayer su desacuerdo con «la campaña contra la oficialidad del asturiano que se está llevando a cabo desde sectores marginales y minoritarios y partidos como el PP». Su presidente, Xoxé Antón González Riaño, la describió como un ataque directo «contra la lengua y la cultura asturiana». A su juicio, los argumentos de la campaña se basan «en la idea de que no hay demanda social para la oficialidad, que es un intento de imposición antidemocrático de una minoría o que sería inasumible económicamente», con un coste que superaría anualmente los 70 millones de euros. Él mantiene, por el contrario, que la demanda de la cooficialidad es «ampliamente mayoritaria» y cifra el coste de la misma en «unos 20 millones de euros anuales, la menos costosa de todo el estado. Ni en el País Vasco se gastan 50 o 70 millones, sería un lujo asiático», dijo.

Según sus cálculos, cinco millones irían a la normalización social del asturiano (ayudas a concejos para las oficinas, páginas web de las consejerías, ayudas para producción literaria, campañas en medios de comunicación...) Ahora se gastan 1,6 millones en ese sentido. En la eduación irían 15 millones más. «En la Universidad ya hiceron sus deberes, hay enseñanza reglada, la rotulación y la web están en asturiano, se admiten tesis en asturiano... Y en educación infantil, a través del área de lenguaje, debería estar presente sin añadir mucho más de lo que ya hay», explicó. Así que el coste vendría en primaria y secundaria, «donde ahora se gastan unos 5 millones de euros anuales». Así pues, el coste real añadido sería de 13,4 millones de euros más de lo que se gasta actualmente el Principado, que son 6,6 millones. Y recuerda que los diez primeros años «no se llegaría a esa cantidad, porque habría que ir por fases». En concreto sería un 0,31% del presupuesto del Principado. Sobre la televisión pública, apuesta por un solo canal, como ahora, pero «con un 50% de programación en asturiano y la otra mitad en castellano, sería un sistema muy educativo y suficente para las necesidades en Asturias». Una opción que prefiere a un canal exclusivo en asturiano.

Recordó a su vez que la oficialidad no implica «de ningún modo la imposición de su empleo, sino el derecho a su uso». Y lamenta que estos sectores traten de dar la vuelta a la tortilla poniendo como víctimas a los castellanoparlantes cuando son los hablantes de asturiano los que ven recortados sus derechos. Porque en su opinión, con el margen jurídico actual no se garantizan los derechos lingüísticos de los asturianos. González Riaño criticó al PP por poner en marcha una estrategia «equivocada» con la que, a su juicio, pretende sacar «alguna clase de rentabilidad política». También explicó que la Academia lleva dos años intentando reunirse con la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, «sin resultado». Desde la Academia, aclaró no reclaman «que el funcionariado tenga que saber asturiano sino que lo sepa una parte pequeña y las personas con puestos en los que sea necesario», pero sin pretender «que los médicos operen en asturiano».