Si tienes un accidente, «no te hagas un Paco», advierte la Guardia Civil

Los hay que tienen cara y luego está el 'Paco' del que habla la Guardia Civil. Los agentes publicaron el pasado viernes un tuit con la fotografía de un parte de accidente firmado por un tal Paco.

Según la Benemérita, 'Paco' arañó un vehículo cuando estaba aparcando y dejó este parte y esta nota al dueño: «Hola, mi nombre es Paco. Accidentalmente he golpeado tu coche y alguien me ha visto. Así que finjo apuntar mis datos y dejártelos en el parabrisas. Lo siento. Paco», recoge la nota que habría dejado un incívico conductor y que la Guardia Civil utiliza desde 2016 como ejemplo que no hay que seguir.

Aunque la cuenta de la Guardia Civil no hace ninguna recomendación concreta, en el caso de golpear y dañar a otro vehículo, o incluso una propiedad privada (por ejemplo, la esquina de una casa), lo correcto es facilitar los datos verdaderos en el parabrisas (o en el buzón si es una casa) e incluso dárselos a algún vecino o testigo que puede estar estar presente cuando aparezca el propietario del otro coche; por ejemplo, al propietario o un empleado de un comercio cercano al lugar del accidente.

En este tipo de accidentes leves, los seguros se hacen cargo de la reparación y apenas supone una ligera subida de la prima anual. Sin embargo, si no se dejan los daños, el propietario del coche que ha sido dañado sin tener ninguna responsabilidad debe correr con los gastos de una reparación que no ha causado.

