Alineaciones para ganar al alzhéimer A través de crónicas, vídeos y objetos activan la memoria de las personas que sufren esta enfermedad y mejoran su autoestima

El fútbol podría ser como el primer amor, que nunca se olvida, una pasión que remueve la nostalgia, un deporte cuya repercusión es capaz de llegar a ámbitos sorprendentes. Y puede ser, además, una fuerte herramienta para los enfermos de alzhéimer. No es que pueda con esta demencia degenerativa, pero sí ayuda a despertar recuerdos y emociones. Así lo atestigua el proyecto 'Enriqueciendo la memoria a través del fútbol' de la FEAFV (Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos). En estos talleres de reminiscencia se usa el fútbol para mejorar su calidad de vida y frenar la evolución de la enfermedad.

A través de fotos de jugadores, recortes de crónicas, objetos conmemorativos y vídeos de partidos, el fútbol sirve para estimular buenos recuerdos con el objetivo de mejorar la autoestima y el estado de ánimo de los pacientes y sus cuidadores.

«Vamos asociando imágenes de fútbol con su vida particular. Hay quien termina con el pañuelo lleno de lágrimas y recuerdos», describe Javier Torres Gómez, entrenador nacional, ex futbolista y dinamizador de la FEAFV, que imparte uno de estos programas de terapia no farmacológica en la residencia Ballesol Parque Almansa de Madrid. Junto a él hay otros profesionales como Silvia Sánchez, neuropsicóloga clínica, que explica que las terapias «están dirigidas a trabajar la memoria episódica y biográfica para remontarles a esas fechas. Con algo tan trivial como el fútbol se están trabajando capacidades cognitivas muy importantes y se desarrollan las habilidades sociales entre ellos».

«Cuando ven una imagen les ayuda a asociarla a una época determinada y entonces surgen los recuerdos. Saben hasta si el día que fueron al fútbol estaba soleado y con quién acudieron por primera vez. Algunos te recitan alineaciones de un suspiro», destaca Torres Gómez.

Da buena fe de ello Doña Jose, que llega al taller con dos muñecos vestidos del Atlético de Madrid y a la que no le importa decir que está a punto de cumplir los 90 años. Es capaz de recitar una alineación de memoria, en este caso del Real Madrid, equipo en el que jugó de joven su marido. Recuerda a Bañón, Querejeta, Corona, Moleiro, Ipiña, Huete, Alsua, Barinaga, Belmar, Botella y Alonso sin dificultad. Y eso que hablamos de la década de los 40 y 50 del siglo pasado. Algo más cercano para muchos quedan Gárate y Calleja, delanteros de comienzos de los años 70 en el Atlético de Madrid, ambos futbolistas favoritos para Audeliano Castrillejo, uno de los residentes, que explica durante un taller que estas terapias le han ayudado a recordar momentos que había olvidado, como el gol de cabeza de Marcelino que dio la Eurocopa de 1964 a España.