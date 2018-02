Anthony Botta y su fórmula para viajar gratis por Europa gracias a Tinder Anthony Botta, en una imagen compartida en su Instagram / Instagram Este belga de 25 años ha pernoctado gratis en veinte ciudades a través de la aplicación de contactos EL COMERCIO Gijón Viernes, 16 febrero 2018, 19:50

Anthony Botta es un belga de 25 años que, tras finalizar sus estudios, tomó la decisión de viajar por el viejo continente, a ser posible, de la manera más barata. Se apuntó a Tinder, la aplicación de contactos que cuenta con una versión de pago que permite cambiar el lugar geográfico desde el que darle uso y conoció a personas de varios países que le alojaron sin pagar un euro. Botta incluso puso nombre a este método: «tinder-surfing».

Veinte ciudades de Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, República Checa y Polonia son los destinos que el avispado joven logró visitar y veintiuna las distintas anfitrionas que ha tenido.

La práctica de Anthony Botta sigue el siguiente proceso: selecciona una ciudad que le interese conocer, busca chicas con el propósito de que le permitan dormir en sus casas y les lanza el siguiente mensaje junto a un vídeo de presentación en el que aclara sus intenciones: «Eres mi primer match, ¿quieres ser mi anfitriona?».

Las respuestas fueron muy diferentes. Muchas chicas se negaron y a otras les parecía una buena idea. El encuentro entre el belga y sus anfitrionas también provocó todo tipo de reacciones entre ambos. Según asegura Botta, «con la mayoría me quedaba solo una noche, pero si me gustaba mucho y había química me instalaba durante una semana». «Al final es como una cita normal, a veces terminas en la cama y otras veces no. Si no hace clic, y la magia no surge, siempre queda el sofá», concluye.

Su plan de viaje era recorrer Europa pero, debido al éxito cosechado, ha continuado su viaje por Sudamérica y tiene la intención de visitar Nueva Zelanda en un futuro próximo.