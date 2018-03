La aplicación móvil que te insulta si no vas al gimnasio «Vas a morir solo» o «eres un desastre» son solo algunas de las frases que la aplicación te dedica si no cumples con los ejercicios EL COMERCIO Sábado, 3 marzo 2018, 12:27

Se llama 'Abusive Gym Reminder' y se encargará de recordarte a diario que tienes que ir a hacer ejercicio si quieres tener buena salud. Aunque lo hará de una manera muy peculiar, y es que si detecta que no has ido al gimnasio te comenzará a insultar. Para ello, permitiendo que use tu ubicación, tienes que añadir tu gimnasio en el mapa y seleccionar el horario en el que vas a ir para que, en caso contrario, te pueda mandar la notificación.

ABC

Así, será la app la que detecte a través de tus movimientos si has hecho caso o si, por el contrario, te has ganado la reprimenda. Puedes elegir también el nivel de insultos que quieres recibir por parte de la aplicación. «Vas a morir solo» o «eres un desastre» son solo algunas de las frases que te dedicará cuando la pereza te pueda.