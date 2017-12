Atención conductor: cambios en materia de tráfico para 2018 Atascos en Siero. / PABLO NOSTI La Dirección General de Tráfico realizará algunas modificaciones que afectarán a todos LAS PROVINCIAS Martes, 26 diciembre 2017, 20:18

2018 está a la vuelta de la esquina y con él llegarán cambios en materia de tráfico que afectarán a todos los conductores. Por ello, Pyramid Consulting ha elaborado una lista con las novedades, algunas con fecha y otras todavía pendientes de aprobación, que debemos tener en cuenta a partir del próximo año.

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV)

La ITV presentará un buen número de modificaciones a partir del 20 de mayo de 2018. Algunos de estos cambios favorecen al propietario del vehículo: los usuarios tendrán mayor flexibilidad, puesto que podrán elegir el centro en el que presentarse a la nueva inspección en caso de que la primera resultase desfavorable.

Además, una vez que esté en marcha esta nueva inspección, las estaciones deberán disponer de herramientas de diagnóstico electrónico. Éstas tendrán que poder conectarse con los ordenadores de a bordo de los vehículos. Esta medida supone un primer acercamiento a la inspección de los sistemas de seguridad electrónicos.

Vehículos históricos

Cambian los requisitos para los vehículos históricos, que pasarán a ser tales a partir de los 30 años, en lugar de los 25. Así se igualará lo determinado por la Federación Internacional de Vehículos Antiguos (FIVA). De hecho, esta es la edad determinada en la mayoría de los países de la Unión Europea, refiriéndose a los años desde su fabricación o primera matriculación.

Uso de aviones para multar

Casi todos conocemos ya los helicópteros Pegasus, que ponen multas desde el aire. Pero ahora, la DGT está explorando nuevas vías. Ya ha realizado las primeras pruebas con una aeronave denominada MRI cuya función es la de vigilar las carreteras y captar imágenes de cualquier conducta sancionable.

Estas sanciones, no obstante, serían recurribles, exactamente igual que las de los Pegasus. Y es que hay que recordar que cuando una infracción es captada por una cámara, ésta debe estar sometida a un control metrológico. Igualmente, habría que aplicarle un margen de error propio cuando sancionase excesos de velocidad.

Sanciones más duras a reincidentes

De momento no se ha aprobado ninguna medida especial para reincidentes, pero sí se ha tratado esta posibilidad. No obstante, no se podrá aplicar hasta que no se modifique la Ley de Seguridad Vial.

Se pretende que los conductores que conduzcan de forma temeraria por la influencia del alcohol y las drogas pierdan todos los puntos del carnet. Si, además, reinciden, no podrán volver a conducir. Sin embargo, está todavía por resolver por el Tribunal Constitucional si se debe sancionar a los conductores que den positivo pero no presenten síntomas.

Los motoristas, con casco, chaquetas y guantes

También están pendientes de aprobación unas medidas de obligatoriedad para los motoristas.

Desde la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados se ha hecho una propuesta para tratar de implantar de forma permanente elementos como la chaqueta y los guantes en los motoristas, que se sumarían al uso del casco.