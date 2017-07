Atropella brutalmente a un ciclista y se da a la fuga El siniestro quedó registrado en la cámara de uno de los ciclistas ELCOMERCIO.ES Gijón. Martes, 11 julio 2017, 23:10

Tyler Neo y Greg Goodman, ciudadanos estadounidenses, fueron víctimas de un terrible suceso mientras paseaban con sus bicicletas por una ruta que abarca los estados de Mississipi, Tennessee y Alabama. Y es que, un Volvo de color negro se abalanzó sobre ellos, arrollando a Tyler y huyendo en el acto.

Afortunadamente el joven no sufrió heridas graves. Pero, este suceso fue captado por la cámara de vídeo que llevaba Greg en su casco y gracias a ello se ha podido conocer la identidad del responsable de esta tragedia. Se trata de nada más y nada menos que del ex decano de la University School of Nashville, Marshall Grant Neely III. Grant, de 58 años, quien ha sido llamado a prestar declaración acusado de omisión de socorro. Sin embargo, ha obtenido la libertad con cargos.

Aquí puede ver el vídeo completo del siniestro: