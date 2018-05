Nuevos audios de 'la Manada': «Me imagino coger a un vasco y hacerle cantar '¡Que viva España!' con la pistola en la cabeza» En la semana en la que las partes están llamadas a recurrir la polémica sentencia salen a la luz nuevas grabaciones que evidencian el carácter del grupo EL COMERCIO Gijón Lunes, 28 mayo 2018, 20:58

En una semana clave para los miembros de 'La Manada', en prisión por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016, se han conocido nuevos audios de WhatsApp grabados antes de su viaje a Pamplona. Desvelados por 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco), se escucha a uno de los condenados fantasear con obligar a un vasco a entonar la canción 'Que viva España' mientras le apunta con una pistola en la cabeza.

En los audios ahora desvelados se les escucha hablar de los preparativos para viajar a Sanfermines y cantar el popular himno de la fiesta. También, de su obsesión por el sexo: «Yo nada más te digo que vengo de depilarme, tío... estoy ahora mismo que madre mía... escúchame, ¿sabes? Si no follo, si no follo me subo al escenario y empiezo a tirar los huevos para bajar, carajo ya».

En un momento dado, uno de ellos espeta: «Por un momento, tío me estoy imaginando en el País Vasco, como cuando cogíamos los huevos y hacíamos una nota cantada por Joselito, coger a un vasco de estos y hacerle cantar la canción de '¡Que viva España!' al vasco con la pistola en la cabeza, es que eso sería muy bueno, ¡eh!».

Estos audios se conocen en una semana en la que las partes están llamadas a recurrir la polémica sentencia que condenó a los miembros de 'La Manada' por abuso sexual y no por violación. El Gobierno de Navarra ya ha anunciado que recurrirá la resolución judicial y pedirá que sean condenados por agresión sexual.