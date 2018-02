La bella carta de amor de un niño de 4 años Bennet, al que con tan solo seis meses le fue diagnosticado un cáncer del que se está recuperando, se ha enamorado de una compañera de clase EL COMERCIO Gijón Miércoles, 21 febrero 2018, 10:14

Bennet es un niño de 4 años que a pesar de su corta edad está enamorado de una compañera de clase llamada Baily, y no se lo ha podido ocultar más. Por eso, le ha escrito una bella carta de amor. La madre del pequeño hizo pública la misiva en las redes sociales y se ha convertido en un fenómeno viral.

Este es el contenido de la carta de amor de Bennet

Baily,

¿Querrías venir a mi casa? Juguemos juntos, creo que eres tan bonita como un caballo o una mariquita, no sé muy bien cuál de los dos. Tendrías que venir a mi casa y comer quesos conmigo. Te quiero y se me cayó un diente anoche. Me gustaría hacerte un truco de magia para ti y que me veas jugar a robots de batalla.

Con amor,

Bennet

Ante los miles de comentarios recibidos desde las redes sociales la madre del niño, Jennifer Skinner, ha desvelado que Baily y Bennet comparten aula desde hace dos años en clase y que, cuando vio a su madre escribir un email a un amigo, le dijo que quería escribirle una carta a esa persona que tanto quería. Se sentó a su lado en el sofá y comenzó a dicitarle. La mujer transcribió todo lo que le salía de boca de su hijo.

"Se pasa el día hablando de lo bonito que es su pelo rubio [...] y ahora está en las nubes pensando que la verá vestida de princesa y la fiesta de su cinco cumpleaños", ha declarado Jennifer a los medios. Ha confirmado que al pequeño "le encantan los quesos" y jugar con un robot de batalla de cartón que le hizo. "Dice que se le ha caído un diente y fue el primero en clase al que le pasó, ¿qué chica no quedaría impresionada?", ha señalado con humor. No pierde la sonrisa ahora que su hijo Bennet ya está superando el cáncer que le diagnosticaron con tan solo seis meses. Ahora le falta la última revisión médica. "Tengo que decir que la acogida que ha tenido la carta me ha hecho sonreír porque Bennet siempre ha sido un niño enfermo [...] Siempre estoy nerviosa por sus revisiones y esto ha sido una gran distracción", ha finalizado la emocionada madre.