Ofrece 10.000 euros por una foto que le demuestre que la Tierra es redonda Howard Stirrup, en Benidorm. Un británico afincado en Benidorm está convencido de que el planeta es plano y que la NASA manipula imágenes EL COMERCIO Gijón Martes, 6 marzo 2018, 12:41

Está convencido de que la tierra es plana. Solo le faltan pruebas y para conseguirlas, el británico Howard George Stirrup, residente en Benidorm, ha lanzado un reto a través de Facebook y Youtube: dice que dará 10.000 euros a quien le dé una fotografía en la que se aprecie la circunferencia terrestre y demuestre que la tierra no es plana.

Stirrup apoya su tesis en supuestos análisis matemáticos. Por ejemplo, apunta que no se ve «parte de la circunferencia desde Dénia hasta Ibiza. Vemos la isla entera y si hubiera circunferencia no debería ser así cuando hay casi cien kilómetros de distancia. Lo que pido es que alguien me demuestre que sí la hay».

Para este británico, que ya ha recibido miles de visitas en su perfil, pero «ninguna prueba», las imágenes, vídeos y demás material en los que se refleja lo esférico del planeta son «pruebas de la NASA» que han sido «falsificadas con Photoshop»: «Nos enseñan vídeos de la Tierra dando vueltas, pero está todo falsificado», sostiene Stirrup, quien también tacha de montaje la llegada del hombre a la Luna.

Las preguntas de Stirrup, según recoge ABC.es, no acaban ahí. Por ejemplo, pide que alguien le explique «por qué vemos siempre las mismas estrellas y constelaciones que veían los egipcios hace miles de años» y también asegura que el Sol y la Luna son del mismo tamaño.