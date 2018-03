El himno contra el terrorismo con el que Italia aspira a ganar Eurovisión La canción ha triunfado ya ha ganado la 68 edición del prestigioso festival de San Remo EL COMERCIO Gijón Viernes, 30 marzo 2018, 19:55

'No tendréis mi odio'. Era, días después de la masacre, la respuesta del periodista francés Antoine Leiris a los terroristas que habían acabado con la vida de su esposa y la de otras 88 personas en la sala Bataclan de París en la trágica noche del 13 de noviembre de 2015, en la que se produjeron además varios atentados simultáneos en cafeterías y restaurantes de la capital gala y en el Stade de France, elevando a 130 la cifra de víctimas mortales. 'No tendréis mi odio', repetía año y medio más tarde Etienne Cardiles durante el funeral de Estado por su pareja, un gendarme abatido a tiros en plenos Campos Elíseos.

Los italianos Ermal Meta y Fabrizio Moro han recogido ese mensaje y lo han transformado en una canción que pretenden convertir en un himno contra la guerra y el terrorismo en el festival de Eurovisión que se celebrará en mayo en Lisboa. 'Non mi avete fatto niente', en castellano 'no me habéis hecho nada', representará a Italia en el concurso europeo después de haber ganado la 68 edición del prestigioso festival de San Remo. Su letra hace referencia a atentados como los de Barcelona («hoy el sol sobre la Rambla no es el mismo»), Niza («el mar está rojo de fuegos y vergüenza») o Londres («siempre está lloviendo, pero hoy no molesta»). También a los miles de refugiados expulsados de sus casas por la guerra («galaxias de personas dispersas por el espacio»). Para acabar lanzando un mensaje de resistencia: «No me has hecho nada, ni ganaste nada. Mi vida continúa, porque va más allá de tus guerras inútiles. Se derrumbarán los rascacielos, pero contra el terror el mundo se levanta con la sonrisa de un niño».