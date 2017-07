Carmen Lomana durante su retiro llanisco: «Doña Letizia es reina, no una 'it-girl'» Carmen Lomana, con la costa llanisca al fondo. / JUAN GARCÍA LLACA «Me considero muy femenina y siempre he sido muy feminista. No son conceptos reñidos» JESSICA M. PUGA Lunes, 17 julio 2017, 06:41

Carmen Lomana ha vuelto a Asturias y pudo ayer, por fin, disfrutar de la playa. En el Principado habla de Belén Esteban, de los 'looks' de la Reina Letizia y de lo que le echen.

-Celebra su santo en Celorio.

-Claro, ¿dónde mejor?

-Llegó a Asturias hace ya unos días y aprovechó el fresquito.

-Un poquito más de calor no me habría venido mal, ¿eh? Hoy -por ayer- es el primer día que he podido estar en la playa. Antes me bañaba todos los días a las 9 de la mañana aunque cayesen chuzos de punta; ahora me he vuelto una floja, pero es que me da pereza con este agua tan fría.

-¿Se ha olvidado de Belén Esteban y la deuda?

-Eso no forma parte de mi vida, aproveché el momento al ver que se ponía digna con lo de Toño [Sanchís], me puse enferma y dije: 'Mira, no eres ningún ejemplo de nada porque yo te gané en el Supremo y todavía no has pagado ni las costas'.

-¿Contestó ella a su tuit?

-Llamó a mi representante para que me dijera que por favor, me callara. Mira qué cara. Y ella, al menos, ha pagado algo porque Kiko Matamoros... Lo que no entiendo es cómo una cadena de televisión tiene a un señor que nos debe un millón de euros, no por un error puntual, que a todos nos puede pasar. Calladito estaría más guapo. Allá su conciencia, pero a mí que me paguen.

-¿Quién ha ganado el duelo estilístico en Londres: doña Letizia o Kate Middleton?

-Son diferentes. Middleton me gustó mucho en la cena de gala; doña Letizia ha estado fenomenal, solo ha habido un pero: no me gustó nada que primase más lucir sus hombros que la banda. Eso ni es protocolo ni elegante ni se debe hacer; que alguna vez lo hiciera la infanta Elena no quiere decir que esté bien. La Reina de España, si se pone la banda y las condecoraciones, las tiene que llevar como debe ser, cómo las ha llevado es una horterada. Aunque hay que reconocer que iba muy guapa y muy bien vestida. Mi favorito fue el de la llegada, amarillo, y el azul de la cena con el alcalde de la City.

-¿Las reglas de protocolo son inmutables?

-A nivel humano se ha relajado el tema gracias a Dios, porque antes a la reina de Inglaterra no podías ni tocarla prácticamente y tampoco creo que sean seres divinos. Pero hay formas que no se deberían cambiar.

-Volvió a ser fiel a Felipe Varela.

-Hay muchos diseñadores muy buenos y debería variar más, lo que pasa que está a piñón fijo con Varela. Piensa, y quizá no se equivoque, que conoce su estilo, sus medidas... No me meto en eso. La reina de Inglaterra también tuvo uno de cabecera y se criticó mucho cuando se pasó a Marc Bohan, un francés que diseñó para Dior, porque no era de su país.

-Repitió dos modelos en Inglaterra, ¿qué opina?

-Me parece muy bien porque todas cuando tenemos algo que nos gusta y lo repetimos. ¿Por qué te vas a comprar un vestido para cada cosa si ya tienes? Es una reina, no una 'it-girl', que nos enteremos de una vez y ella también.

-¿Es machismo no hablar de la ropa que llevan ellos?

-No es machismo, es lo que hay. La de las mujeres es más vistosa.

-¿Y frívolo que se hable tanto de lo que uno viste o deja de vestir?

-El cargo de doña Letizia es institucional, es Reina consorte... No hace mucho más que acompañar a don Felipe, eso es así. ¿De qué se va a hablar? Pues de que lo ha hecho muy bien, que ha sido encantadora e iba muy guapa. En este viaje, lo de Gibraltar lo llevó muy bien, pero de todas maneras creo que debería meterse mucho más en temas culturales y sociales. En este país cada vez se da más la espalda a la cultura. Ella me provoca la sensación de que hace lo que tiene que hacer y se acabó.

-Este viernes inaugura en Oviedo los cursos de verano de la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa.

-Me alegro mucho.

-Ha dicho que nos estamos perdiendo lo mejor de ser mujeres.

-Eso lo sacaron de contexto, yo me refería a que nos traten con educación y cariño, que nos cedan el paso...

-¿El feminismo está reñido con la feminidad?

-Para nada. Yo me considero muy, muy femenina y siempre he sido muy feminista y libre. He luchado por mis derechos... tampoco tanto porque es cierto que me los han dado, nunca he dejado que nadie me menospreciase por ser mujer. Nosotras somos las que tenemos que hacernos respetar.

-¿Ha leído acerca de los jóvenes que se burlaron en Oviedo de Miguel Ángel Blanco? ¿Estamos perdiendo el respeto?

-Habría que hacer un programa de televisión en que se dijera qué está bien y qué mal porque no todo vale porque reírse de alguien a quien asesinaron como un perro...