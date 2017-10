El tremendo castigo por fumar en una gasolinera que se ha hecho viral El empleado de esta estación de servicio decide actuar después de que un cliente ignorase sus advertencias EL COMERCIO Gijón Jueves, 5 octubre 2017, 22:45

Las estaciones de servicio son lugares con mucho tránsito de conductores, los cuales deben tener en cuenta ciertas normas de seguridad, entre las que se encuentra la prohibición de fumar en estos espacios, sobre todo si nos encontramos cerca de los surtidores de gasolina. Hacer caso omiso a esta norma es una peligrosa imprudencia, aunque aún existen ciudadanos que olvidan cumplirla.

Precisamente eso es lo que hizo el joven que protagoniza un vídeo de YouTube que se ha hecho viral en los últimos días. No sabemos en qué país del mundo se han producido los hechos que recogió la cámara de seguridad, pero la moraleja que ofrece es válida para todos los conductores del planeta. El hombre llega al surtidor con su coche al mismo tiempo que otro conductor y procede a llenar su depósito. Tiene un cigarro en la mano y fuma, haciéndose el sordo ante los avisos del empleado de la gasolinera.

Al cliente no parece importarle lo más mínimo el peligro al que está sometiendo a todos los presentes, por mucho que el encargado le advierte desde cierta distancia. Al ver que sus peticiones no surten efecto, el gasolinero decide pasar a la acción. Armado con un extintor, se acerca al lugar donde el joven está fumando y lo vacía sobre él. Una espectacular polvareda blanca cubre al coche y al conductor, evidentemente sorprendido con la reacción de su interlocutor.

Como era de esperar, el cigarro queda definitivamente apagado. El chaval, teñido de blanco por el polvo del extintor, no se lo toma demasiado bien y pide explicaciones al responsable. No sirve de nada. El empleado está convencido de haber hecho lo correcto y no se arruga ante las intimidaciones del cliente. Por lo que podemos ver en el vídeo, parece explicarle una vez más por qué no debe fumar cerca del surtidor. Ambos desaparecen del plano mientras el otro conductor, atónito, termina de repostar tranquilamente.