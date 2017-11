Una chica deja a su novio a través de Los Simpson A través de tres mensajes la joven, en cuestión de una hora, dejó a su pareja ELCOMERCIO.ES GIJÓN. Lunes, 27 noviembre 2017, 23:19

Una joven deja a su pareja, en cuestión de una hora, a través de tres mensajes de WhatsApp—dos fotos con su pertinente explicación y un vídeo—. La primera fue una imagen que muestra a Marge, Homer y Lisa, de un capítulo en el que Homer le detalla a su hija las maneras de dejar a un hombre. La chica acompaña la foto con el texto: «Te quiero como amigo. Deberíamos ver a otras personas. No me dejan mis papás. Mi amor es el mar. No quiero matarte, pero si me obligas...», en alusión a las enumeraciones que le hizo a Lisa el padre de Los Simpson.

A ello, el chico responde con incredulidad y sorpresa. Le pregunta a su novia, «Sofi», si le está dejando, a lo que la joven le contesta con otro «meme»: un vídeo de Homer Simpson con una respuesta contradictoria... la que el padre utilizó cuando Marge le pregunta, en otro episodio, si va a renunciar a su fe en Dios. «No, no, no, no, no... bueno sí», responde Homer.

