Alguien nos llama desde ahí fuera

¿Alguna vez se ha imaginado llegar a su casa y encontrarse con un adorable y pequeño ser extraño vestido curiosamente como un humano y de nombre E. T.? De acuerdo, es solo una película de Steven Spielberg. Pero la idea de que los seres extraterrestres ronden nuestro planeta azul se viene sucediendo a lo largo de los años. Cuántas veces la ficción se ha recreado en esos seres con cuatro ojos, verdes o con unos cuantos brazos de más. Pues bien: ya podemos dejar volar libremente nuestra imaginación, porque acaba de detectarse una señal de radio que proviene del espacio exterior.

¿Son ellos? Los más miedosos en estos asuntos no tienen nada que temer, pues, según informó la web especializada Centauri Dreams, podría ser una interferencia de radio o el resultado de un fenómeno natural, aunque bien es cierto que no se descarta una transmisión procedente de una inteligencia extraterrestre.

Pero, ¿por qué vuelve a aparecer ahora de nuevo esta cuestión? Todo comenzó hace poco más de un año, el 15 de mayo de 2015, cuando un radiotelescopio ruso (RATAN-600) captó una señal desde una estrella similar al Sol situada en la constelación de Hércules, a unos 95 años luz de la Tierra. Los investigadores se pusieron manos a la obra y llegaron a la conclusión de que, si la señal de radio proviene de una antena isotópica que irradia en todas las direcciones, se trataría entonces de una civilización mucho más avanzada que la nuestra, llamada 'Civilización tipo II' en la Escala de Kardashov. ¿Deberíamos sentir pánico? En cambio, si la señal proviene de una banda estrecha de emisiones orientada hacia nuestro sistema solar, podría ser una civilización más parecida a la humana. Sea lo que sea y estén allí o no, Stephen Hawking pronosticó hace dos años que, «a pesar de la ciencia-ficción, no es muy probable que tengamos contacto con un E. T. humanoide». Aún así, tengan cuidado esas bicicletas que se quedan a la intemperie, no vaya a ser que el gran físico se confunda. Por ahora, no se sabe si esa señal de radio nos la envía alguien o no.