Detectan por primera vez el origen de las auroras pulsantes El satélite japonés Arase detectó el fenómeno el 27 de marzo de 2017. / ERG Un equipo de científicos japoneses ha observado la precipitación intermitente de electrones energéticos que llegan de la magnetosfera y chocan con los átomos y moléculas de la atmósfera superior generando este fenómeno luminiscente JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Jueves, 15 febrero 2018, 15:56

El ojo humano ha logrado captar por vez primera el origen de uno de los fenómenos naturales más bellos del planeta Tierra, las auroras pulsantes. Un equipo de científicos japoneses ha observado el mecanismo que origina estas emisiones parpadeantes de luz que iluminan ocasionalmente y de manera intermitente regiones de decenas y cientos de kilómetros situadas en latitudes polares.

La precipitación intermitente de electrones energéticos que llegan de la magnetosfera y chocan con los átomos y moléculas de la atmósfera superior generan este fenómeno luminiscente, que fue detectado por el satélite nipón Arase -ERG, Exploration of energization and Radiation in Geospace- tras situarse en un lugar estratégico para analizar el fenómeno auroral del pasado 27 de marzo de 2017.

Estas tormentas se caracterizan por un brillo auroral desde el crepúsculo hasta la medianoche, seguido de violentos movimientos de distintos arcos aurorales que se rompen repentinamente, y la subsiguiente aparición de parches difusos y aurorales pulsantes al amanecer.

Unas observaciones que se llevaron a cabo con una nave espacial magnetosférica equipada con un sensor de electrones de alta resolución angular e instrumentos de campo electromagnético, según señala el equipo de científicos nipón en un artículo publicado en 'Nature'.

"Las subtormentas aurorales, fenómenos dinámicos que se producen en la atmósfera superior durante la noche, son causadas por la reconfiguración global de la magnetosfera, que libera energía eólica solar almacenada", explica el autor principal del texto, el profesor asociado de la Universidad de Tokio Satoshi Kasahara.