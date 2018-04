La diversidad de los peces se originó con la extinción de los dinosaurios «Es como si hubiera una lotería hace 66 millones de años y estos fueron los ganadores», explica con humor uno de los investigadores EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 18 abril 2018, 11:45

La diversidad en tamaños, formas y colores de los peces que pueblan los océanos tiene su origen en una extinción masiva hace 66 millones de años, la del asteroide que acabó con los dinosaurios.

Las secuelas del impacto del asteroide, que aniquiló en conjunto a un 75 por ciento de especies animales y vegetales, creó un enorme vacío evolutivo, brindando una oportunidad para que los peces marinos que sobrevivieron se diversificaran enormemente, según una investigación de biólogos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

«La rica biodiversidad actual entre los peces marinos muestra las huellas dactilares de la extinción masiva al final del periodo Cretácico», afirma Michael Alfaro, profesor de ecología y biología evolutiva en el UCLA College y autor principal del estudio.

Para analizar esas huellas dactilares, los «detectives evolutivos» emplearon una nueva técnica de investigación genómica desarrollada por uno de los autores. Su trabajo se publica en la revista 'Nature Ecology and Evolution'. Cuando estudiaron el momento de la diversificación de los acantomorfos, Alfaro y sus colegas descubrieron un patrón intrigante: aunque había muchos otros linajes de acantomorfos supervivientes, los seis grupos de acantomorfos más ricos en especies de la actualidad mostraron evidencia de un cambio evolutivo sustancial y la proliferación de el tiempo de la extinción masiva. Esos seis grupos han llegado a producir casi toda la diversidad de peces marinos que vemos hoy en día, dijo Alfaro. Agregó que no está claro por qué los otros linajes de acantomorfos no se diversificaron tanto después de la extinción masiva.

Ganadores

«La extinción masiva, sostenemos, proporcionó una oportunidad evolutiva para que algunos de los acantomorfos supervivientes se diversifiquen enormemente, y dejó una gran huella en la biodiversidad de los peces marinos de hoy», dice Alfaro. «Es como si hubiera una lotería hace 66 millones de años, y estos seis grupos principales de acantomorfos fueron los ganadores», bromea.

Los hallazgos también coinciden estrechamente con la evidencia fósil de la evolución de los acantomorfos, que también muestra un fuerte aumento en su diversidad anatómica después de la extinción.

La técnica genómica utilizada en el estudio, llamada captura de secuencia de elementos ultraconservados de ADN, fue desarrollada en UCLA por Brant Faircloth, quien ahora es profesor asistente de ciencias biológicas en la Universidad Estatal de Luisiana.

Donde los métodos anteriores usaron solo de 10 a 20 genes para crear una historia evolutiva, el enfoque de Faircloth crea una imagen más completa y precisa mediante el uso de más de 1,000 marcadores genéticos. (Los marcadores incluyen genes y otros componentes de ADN, como partes del ADN que activan o desactivan proteínas, y componentes celulares que desempeñan un papel en la regulación de genes).

Los investigadores también extrajeron ADN de 118 especies de peces marinos y realizaron un análisis computacional para determinar las relaciones entre ellos. Entre sus hallazgos: no es posible determinar qué especies están genéticamente relacionadas simplemente observándolas. Los caballitos de mar, por ejemplo, no se parecen en nada al chivo, pero las dos especies son primos evolutivos, un descubrimiento que sorprendió a los científicos. «Demostramos que este enfoque funciona, y que arroja nueva luz sobre la historia evolutiva para el grupo de vertebrados marinos más rico en especies», concluye Alfaro.