¿Donald Trump cree en los ovnis? Trump da un discurso. / SAUL LOEB (AFP)

¿El presidente estadounidense Donald Trump cree en la existencia de ovnis? Su portavoz, Sarah Sanders, no tiene la respuesta. «Este tema no ha sido mencionado en nuestras últimas reuniones», respondió divertida en su rueda de prensa de este martes. «Lo verificaré y os mantendré al corriente», añadió.

Las revelaciones del diario 'The New York Times' sobre la existencia de un programa del Pentágono encargado de investigar los objetos voladores no identificados alimenta las conversaciones en Washington desde hace varios días.

Entre 2007 y 2012, este programa, llamado Advanced Aerospace Threat Identification Program (Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas), ha documentado, según el diario, extraños objetos voladores que viajaban a gran velocidad sin propulsión visible o en posición estacionaria sin medios aparentes de sustentación.

Según el Departamento de Defensa, el programa concluyó en 2012 porque «había otras prioridades que merecían financiación y estaba en el interés del ministerio hacer un cambio».