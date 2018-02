Hallan 108 petroglifos que abarcan 3.000 años de historia en oeste de México El yacimiento arqueológico se localiza en lo que fue el mayor sitio prehispánico habitado del oeste de México EFE México Martes, 27 febrero 2018, 02:10

Un centenar de petroglifos que abarcan 3.000 años de historia fueron descubiertos en la zona arqueológica La Campana, en el occidental estado mexicano de Colima, informó hoy el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Los grabados rupestres, 108 de diversos pesos y tamaños, fueron hallados por especialistas durante la construcción del parque arqueoecológico La Campana, en el noroeste de Colima, cerca de los límites con los estados de Jalisco y Michoacán, indicó.

La iconografía de los petroglifos muestra "filiaciones culturales distintas" y abarcan en conjunto un horizonte de tres milenios, que van del período Preclásico (1700 a. C.) al Posclásico (900 a 1521 d. C.), precisó el INAH en un comunicado.

Este descubrimiento ha convertido a La Campana en uno de los yacimientos más ricos en información pétrea del país y uno de los pocos con evidencia de todas las etapas culturales de Mesoamérica, reveló el arqueólogo Enrique Martínez Vargas. Algunos petroglifos presentan figuras como monos, aves, mariposas, víboras; otros tienen rayas, flores, corazones y rostros humanos y difieren en cuanto a "temporalidad y filiación", explicó el organismo.

Uno de los petroglifos data del período Preclásico tardío (400 a. C.) y presenta nueve figuras de perfil, tanto de humanos como de animales, y otro fechado entre el 400 y el 600 d. C. muestra rasgos de la cultura teotihuacana (desarrollada entre los siglos I y VIII d. C.).

Los trabajos de construcción del parque arqueoecológico La Campana se iniciaron en noviembre pasado y se espera que terminen en abril próximo. En la zona se instalan andadores, áreas de descanso y servicios, y un paseo en los márgenes del río Colima, que atraviesa el lugar de norte a sur.

El INAH precisó que durante los trabajos se han encontrado también un entierro de la cultura Capacha, que se desarrolló en Colima entre los años 2.000 y 1.200 a. C., y un muro de contención a lo largo del río Colima. El yacimiento arqueológico de La Campana se localiza en lo que fue el mayor sitio prehispánico habitado del oeste de México, en lo que actualmente es el estado mexicano de Colima.