Investigadores españoles identifican alteraciones cerebrales que permiten la detección precoz del alzhéimer Mujer da de comer a su esposo, enfermo de alzhéimer. / Nacho Doce (Reuters) El descubrimiento abre la vía a ensayos clínicos para prevenir esta demencia en personas sin síntomas pero con una carga genética que aumenta el riesgo de padecerla ALFONSO TORICES Madrid Miércoles, 28 marzo 2018, 07:38

Investigadores españoles de la Fundación Pascual Maragall han realizado un descubrimiento pionero a nivel internacional que permitirá la detección precoz de algunos tipos de la enfermedad de Alzheimer en personas aún sanas y sin síntomas. Esta dolencia, que es el forma más común de demencia, en España afecta a unas 800.000 personas, un volumen de enfermos que podría triplicarse en los próximos 30 años hasta adquirir rasgos de epidemia.

Los expertos españoles, apoyados económicamente por la Fundación La Caixa, publicarán hoy los resultados del mayor estudio mundial de neuroimagen -resonancias magnéticas cerebrales- realizado con personas sanas, pero portadoras del gen que confiere el mayor riesgo de sufrir alzhéimer, el APOE-E4. En este trabajo, que publicará la revista ciéntifica ‘Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association’, han participado 533 personas de 45 a 76 años, de las que 272 eran portadoras del gen APOE-E4, pertenecientes a un proyecto más global, el Estudio Alfa, que con 2.743 voluntarios investiga desde la fundación catalana sobre diferentes aspectos de la enfermedad.

La investigación, dirigida por los doctores José Luis Molinuevo y Juan Domingo Gisbert, ha permitido identificar mediante la comparación de las resonancias diferencias neuroanatómicas significativas -alteraciones de la estructura cerebral- proporcionales a la carga genética asociada al riesgo de alzhéimer en los participantes. Unas alteraciones vinculadas a la carga del APOE-E4 que son más evidentes a partir de los 60 años, que es la misma edad a la que se producen otras alteraciones cerebrales vinculadas a la enfermedad.

Este hallazgo, según valoraron los expertos españoles, representa un paso al frente en la prevención de la enfermedad, ya que permitirá tener en cuenta las alteraciones identificadas en el diseño de ensayos clínicos dirigidos a prevenir el alzhéimer mucho antes de que aparezcan los síntomas clínicos. «Conocer el rol y los cambios estructurales provocados por los diferentes factores de riesgo nos permitirá diseñar mejores ensayos clínicos», explicó José Luis Molinuevo. «La investigación es la única vía para avanzar en la identificación precoz y la prevención de esta enfermedad, que puede convertirse en una pandemia del siglo XXI», según añadió Ángel Font, director corporativo de Investigación y Estrategia de la Fundación La Caixa.

La detección precoz y la prevención de hecho son los instrumentos fundamentales de los especialistas en la lucha contra el alzhéimer porque esta enfermedad neurodegenerativa, que afecta a un 10% de los mayores de 65 años y que representa entre el 60% y el 80% de las demencias diagnosticadas en el mundo, todavía no tiene cura. El hecho de conocer algunos de los marcadores que permiten anticipar que una persona sana tiene alto riesgo de desarrollar la dolencia es clave para una intervención temprana, porque los principales síntomas que delatan el padecimiento de la patología -pérdida de memoria severa, desorientación o problemas del habla y la escritura- no se manifiestan hasta años después del inicio de su desarrollo.