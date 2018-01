Premian al padre de la economía del cambio climático 02:38 William Nordhaus. La Fundación BBVA otorga el Fronteras del conocimiento a William Nordhaus, quien ve el Acuerdo de París «totalmente insuficiente» para frenar el calentamiento global ALFONSO TORICES Madrid Martes, 9 enero 2018, 21:42

El economista norteamericano William Nordhaus (Nuevo México, 1941), considerado por la comunidad científica como el padre de la economía del cambio climático, fue distinguido hoy por la Fundación BBVA con el premio 'Fronteras del conocimiento' en su categoría de cambio climático. Es el primero de los ocho galardones a intelectuales, investigadores y artistas de talla mundial que otorga cada año esta institución en otras tantas disciplinas.

El jurado internacional concluyó que este catedrático de la Universidad de Yale es el autor, entre 1975 y 1992, de un modelo de análisis "pionero" que se ha convertido en una herramienta básica para determinar los costes y beneficios tanto de reducir los gases de efecto invernadero como de no hacerlo, para estimar las consecuencias socioeconómicas de seguir emitiendo CO2, y para identificar y decidir cuáles son las políticas y medidas más eficaces para afrontar este reto planetario. En definitiva, dicen, es un instrumento clave para responder a la pregunta ¿qué debe hacer el mundo para poner límites al cambio climático?.

Nordhaus, que intervino hoy en el acto para agradecer el galardón por videoconferencia, aseguró que el Acuerdo de París, por el momento el máximo pacto internacional para luchar contra el cambio climático, contiene una batería de medidas que, además de ser voluntarias para los firmantes, son "totalmente insuficientes" y que "no lograrán reducir las emisiones de CO2 para dejar el aumento de la temperaturas en este siglo por debajo de los dos grados centígrados". En otras palabras, que ni cumpliéndolo en su integridad, algo que dudan la mayor parte de las organizaciones ecologistas, servirá para frenar el calentamiento global, porque "no llega suficientemente lejos".

El experto mundial considera que la clave para tratar de ser efectivos contra el cambio climático, lo único efectivo, es que gobiernos y empresas tengan que pagar un gravamen por la emisión de CO2 y del resto de gases de efecto invernadero a la atmósfera que de verdad les disuada de continuar haciéndolo, porque hoy "contaminar es prácticamente gratis". Un impuesto que no haga rentable seguir utilizando los combustibles fósiles (sobre todo el carbón), y que les convenza de la necesidad de invertir en tecnologías limpias y energías renovables. "No es una receta que sepa muy rica, pero es la más eficaz", subrayó.

Nordhaus defendió que el gravamen sobre las emisiones de CO2 para ser realmente disuasorio debería ser de al menos entre 30 y 40 euros por tonelada, cuando hoy, en Europa, los países y empresas contaminantes pagan entre cuatro y seis veces menos, unos 7,5 euros de media. De hecho, destacó que una de las debilidades de los Acuerdos de París es que fijan unas sanciones para las emisiones de CO2 "bajísimas", de aproximadamente el 10% de la cantidad que hoy en día permitiría desmontar el uso de combustibles fósiles.

Más de dos grados

El catedrático de Yale no solo considera que los actuales acuerdos mundiales no van a parar el cambio climático sino que cree muy difícil, se haga lo que se haga, que este siglo la temperatura del planeta no suba al menos dos grados. Sus cálculos más optimistas apuntan a que la centuria terminará con un calentamiento medio de entre 2 y 2,5 grados siempre que los gobiernos del planeta sean "ambiciosos". Recalcó, de hecho, que solo no iremos a elevaciones aún mayores de la temperatura global, que pueden sumir al planeta en la catástrofe, "si los objetivos son ambiciosos y los precios por el uso de CO2 muy caros".

Nordhaus dio a entender que piensa que Donald Trump no repetirá como inquilino de la Casa Blanca y que eso posibilitará el retorno de su país a los compromisos internacionales para luchar contra el calentamiento global. "Después de los tres años que quedan, creo que en EE UU volveremos al club y a estar en el buen camino", contestó.