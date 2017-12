Cinco alimentos que no engordan a pesar de la creencia popular Las opiniones más extendidas sobre las propiedades de los alimentos no siempre son ciertas EL COMERCIO Gijón Sábado, 9 diciembre 2017, 18:52

No es oro todo lo que reluce y las creencias más extendidas sobre las propiedades de los alimentos no siempre son ciertas. Buenos ejemplos de esto son estos cinco alimentos que, según se afirma, engordan, pero no es cierto.

1. Tortilla

Una tortilla mediana representa una porción de cereal. Aporta solo 64 calorías, un gramo de proteína, 0,5 gramos de grasa, 14 gramos de hidratos de carbono. Es un alimento de bajo índice glucémico y fuente de fibra. Incluir tortillas dentro de una alimentación variada contribuye en el requerimiento de tiamina, una de las vitaminas del complejo B que ayuda a las células del organismo a convertir hidratos de carbono en energía.

2. Huevo

El huevo es rico en proteínas que nos ayuda a sentir saciedad durante más tiempo lo que contribuye a mantener un peso saludable. Un estudio publicado en The International Journal of Obesity y recogido por ideal.es muestra que incorporar huevos en el desayuno por lo menos 5 días por semana durante ocho semanas promueve el control de peso en personas con sobrepeso que se sometían a dietas bajas en calorías, en comparación con las personas que desayunaban bollería con un contenido calórico similar.

3. Plátano

El plátano es un delicioso fruto muy nutritivo. Aportan potasio, que estimula la eliminación de líquidos retenidos en el organismo. Un plátano promedio aporta alrededor de 100 calorías, en el mundo de las equivalencias representa 2 porciones de fruta. Es de fácil digestión, ideal para niños, mujeres embarazadas y deportistas.

4. Leche

La leche de vaca es uno de los alimentos más completos para el ser humano. Aporta calcio, proteína y ácidos grasos que nos ayudan a controlar el hambre y utilizar las grasas en el cuerpo.

5. Aguacate

De acuerdo a la Asociación Americana del Corazón, un aguacate por día en sustitución de otro tipo de grasas logran reducir sus niveles de colesterol "malo" en sangre. Lo que pretende dicho estudio es incentivar la sustitución de grasas saturadas (como la mayonesa, mantequilla o crema) por este alimento.