Cinco noticias con las que comienza este día

1. Un total de 980 nuevos casos de maltrato al año. Una de cada tres mujeres que acude a uno de los quince centros asesores asturianos lo hace por sufrir violencia de género

2. «La prórroga supone retrasos y menos recursos, el Gobierno no está cómodo». Dolores Carcedo, Consejera de Hacienda y Sector Público: «¿En qué parte de la norma se dice que la deuda no se puede prorrogar? En ningún sitio. Respeto la opinión de la Sindicatura de Cuentas, pero no la comparto»

3. Los pensionistas pierden casi un punto de poder adquisitivo al subir un 1,2% los precios en 2017. El Gobierno aprueba por quinto año consecutivo revalorizar estas prestaciones el 0,25%, el mínimo establecido por ley en la reforma de 2013

4. El fallecimiento del catedrático Juan Ventura enmudece a la Universidad. Un cáncer de esófago diagnosticado hace poco más de un mes acabó a los 63 años con la vida del director de la cátedra de Emprendimiento

5. Tequilas y delirios para saltar del Taburete. El grupo revelación del pop juvenil liderado por Willy Bárcenas lo dio todo en el escenario teloneado por los chicos gijoneses de Destino 48