Cinco noticias con las que comienza este día Estos son los temas que protagonizan la actualidad en la mañana de este jueves 15 de marzo EL COMERCIO Jueves, 15 marzo 2018, 09:06

1. La versión de la asesina de Gabriel: «El niño me insultó, me dijo que no era su madre y que no le mandaba». Tras el hallazgo del hacha, el juez prorroga la detención de la presunta asesina de Gabriel Cruz para nuevas diligencias.

2. La investigación por el crimen de Paz Fernández se extiende por Arbón, Jarrio y Busmargalí. La investigación por el crimen de Paz Fernández se extiende por Arbón, Jarrio y Busmargalí.

3. Ocupan un piso de alquiler en El Berrón y exigen 400 euros para su desalojo. La víctima, un camionero que se encontraba en Francia cuando sucedieron los hechos, está a la espera de una resolución por parte del juez o de Vipasa.

4. Conmoción en Oviedo por la pelea de dos menores jaleados por sus amigos, que los graban con los móviles. La Policía Local investiga si el suceso responde a un hecho «aislado» o a un episodio «organizado» tras visionar las imágenes, de gran virulencia.

5. Los pensionistas asturianos ven «inaceptable el chantaje» del PP y piden «justicia social». Critican la ambigüedad de las propuestas de Rajoy y reclaman un esfuerzo por parte de todos los partidos para actualizar las retribuciones.