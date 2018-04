Cinco noticias con las que comienza este día Estos son los temas que protagonizan la actualidad en la mañana de este domingo 22 de abril EL COMERCIO Domingo, 22 abril 2018, 10:21

1. «Me cogió del pelo y me forzó. Al acabar, vomité. Me llamó cerda y se fue». «Había salido de cena con mis amigas. Le acababa de conocer y se puso muy baboso». Una menor narra a EL COMERCIO su brutal experiencia «para que no les pase a otras».

2. El Ayuntamiento de Gijón ofrece cinco millones por los terrenos de la Ería del Piles. Plantea desarrollar un equipamiento de uso público con régimen concesional, como los bajos de El Molinón, si falla la iniciativa privada.

3. Gijón y Mieres emplazan al rector a atajar la polémica por el nuevo grado. «Es el momento de las acciones, no de las palabras», apremia Aníbal Vázquez mientras Foro lamenta que la región pueda quedarse sin la titulación de Deporte.

4. Todos los colores por la oficialidá. Miles de manifestantes toman Oviedo en una de las marchas más numerosas a favor de la llingua | La incorporación de los socialistas amplía el espectro a favor de equiparar el asturiano y el gallego-asturiano al resto de lenguas estatales.

5. El Dalma más evocador toma la Laboral de Gijón. El cantante presentó la tercera entrega de su colección de clásicos italianos en un Teatro de la Laboral sin butacas libres | «Esto es un homenaje a las canciones que escuchaban nuestras madres en la radio», explicó el catalán, que hizo un guiño a la sidra.