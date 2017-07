Cinco noticias que deberías conocer al empezar el día Una joven ‘mileurista’, en una protesta por la precaridad laboral. / EFE Viernes, 7 julio 2017, 07:59

1. Casi 200.000 mileuristas asturianos estarán exentos del pago del IRPF el próximo año. Otros 80.000 trabajadores de la región que cobran menos de 17.500 euros al año tendrán rebajas tributarias tras al acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos.

2. Solo tres de los quince últimos mejores MIR se quedaron en Asturias. El decano de la Facultad de Medicina cree que aumentar el actual número de 150 alumnos por curso no garantiza el relevo de profesionales.

3. «Fui a buscar a mi hermano a la piscina y me dijeron que allí no había nadie». El familiar de la víctima de Villaviciosa acudió poco antes del cierre de las instalaciones y los trabajadores le aseguraron que no había nadie en el interior.

4. María Esther Fernández García: «Es difícil explicar que el 'caso Renedo' tarde siete años en tener sentencia; no sé qué falló». «¿Qué hacemos con los que quedan absueltos y ya los habíamos matado socialmente? No estamos rehabilitando a esa gente a la que se machacó».

5. La Universidad de Oviedo volverá a abrir en agosto después de cuatro años. «El cierre no suponía un ahorro significativo. Lo que lográbamos era poner dificultades a quien quería hacer un trámite», sostiene el rector.