Cinco noticias que debes conocer antes de irte a dormir

1. «El reto del Sporting no me asusta, me motiva», asegura Rubén Baraja. «Sé que tenemos que estar arriba y vamos a pelear por ello», afirma el nuevo entrenador del Sporting, que ha firmado por lo que resta de temporada y un año más

2. «Tristemente sabemos que es Pilar». La familia de Pilar Vigil, desaparecida a principios de diciembre, asegura, a falta de la confirmación oficial, que el cádaver aparecido esta mañana en Oviedo es el de la langreana

3. Herida una ‘kamikaze’ al chocar con otro coche en la ‘Y'. El accidente ha provocado retenciones de hasta seis kilómetros

4. El 3,25% de los estudiantes asturianos de Secundaria sufre ciberacoso escolar severo. Son los datos que ofrece el informe 'CiberAstur' según el cual, el 2,3% de los alumnos acosan a sus compañeros a través de internet

5. Tiempo de primavera tras el paso de la borrasca 'Ana'. La Aemet prevé temperaturas de hasta 18 grados en varios concejos de Asturias y la cota de nieve subirá por encima de los 2000 metros