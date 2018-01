Cinco noticias que debes conocer antes de irte a dormir

1. Javier Fernández defiende que el Gobierno tome «la decisión última» sobre el cierre de las centrales térmicas. El presidente del Principado sostiene que una empresa eléctrica no puede decidir «de forma única y sin ninguna autorización» sobre el cierre instalaciones estratégicas

2. Tráfico avisa de riesgos en el Huerna ante la nueva alerta por nevadas. La Aemet anuncia nieve a 800 metros a partir de esta noche y olas que pueden alcanzar los seis metros

3. Plácido Arango: «Ojalá esta donación invite a un mayor respaldo público para el Bellas Artes». El empresario asturmexicano confía en que sus hijos y nietos sigan sus pasos para incrementar la colección del museo

4. El Gobierno impugnará la candidatura de Puigdemont pese al revés del Consejo de Estado. El Ejecutivo argumenta que el informe del órgano consultivo, que no avala la oportunidad de acudir al Constitucional, no es vinculante

5. Jony: «El único sitio en el que he sido feliz jugando es el Sporting». El extremo rojiblanco afirma que «Nico Rodríguez fue el principal responsable de intentar llevar a cabo mi renovación y, sinceramente, no creo que en ningún momento me trasladase una oferta en la que me sintiese valorado»