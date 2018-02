Cinco noticias que debes conocer al comenzar el día Estos son los temas que marcan la actualidad este martes 20 de febrero EL COMERCIO Gijón Martes, 20 febrero 2018, 08:56

1. Javier Fernández no irá al homenaje a Llaneza: «No voy donde no se me aprecia». La tensión en el PSOE se agudiza y el presidente del Principado anuncia que no acudirá el domingo a Mieres al acto de recuerdo del fundador del SOMA

2. Duro Felguera anuncia que ajustará su plantilla en Gijón y Madrid y mantendrá a los 'expatriados'. Contrata a Ontier para el definir el recorte y confirma que su filial Núcleo tiene posibles compradores y que cerrará la venta de la sede en la capital antes de que acabe el mes

3. Anna Gabriel anuncia que se queda en Suiza y no acudirá al Supremo. Su decisión de huir de la Justicia responde a que no iba a «a tener un juicio justo»

4. «Mis hijos me cesaron porque dejé de pagarles lo que percibían sin trabajar». José Luis García Arias, fundador del Grupo Melca, recurrirá ante el Supremo el fallo que avala su cese como administrador único de la sociedad matriz

5. DIRECTO | Belarmino Feito, en el Fórum EL COMERCIO. Imparte la ponencia 'El camino hacia la Asturias que queremos'. Sígalo en directo