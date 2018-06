Cinco noticias que debes conocer al empezar el día Diseño del nuevo edificio corporativo de Arcelor en Luxemburgo. / W&A Estos son los temas que marcan la actualidad en la mañana de este jueves 21 de junio EL COMERCIO Gijón Jueves, 21 junio 2018, 08:45

1. El Principado tacha de «agravio» el peaje del Huerna y exigirá a Fomento eliminarlo en 2021. Los partidos recuerdan a Ábalos la urgencia de completar la variante de Pajares ante la auditoría que el ministro anuncia para revisar los plazos de todos los proyectos

2. La planta de Arcelor de Avilés producirá acero para construir edificios reciclables. La multinacional presentó en Londres Steligence, «un concepto radical y revolucionario para el sector» que reduce los residuos

3. La terna a suceder a Rajoy exhibe músculo en una batalla que divide al PP. Casado recoge 5.000 avales, Santamaría se rodea de exministros y Cospedal acude a Génova arropada por afiliados de base

4. «Llevo un año comiendo papilla». La plataforma de afectados de iDental recalca que «cada uno de los 300 afectados tiene una historia detrás, unas más duras que otras, pero todas importantes»

5. David Barral: «Preciado me echó un montón de veces de los entrenamientos, pero me valoraba». El exjugador del Sporting dice que le gustaría que «cuando me retire, el fútbol me recuerde como un jugador que se supo sacar provecho»