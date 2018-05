El columpio, la madre y los bomberos. Imagínate el resto La mujer quiso acompañar a sus hijos en el juego y columpiarse con ellos. Sin embargo, pronto descubrió que su cuerpo adulto era demasiado para el asiento infantil EL COMERCIO Gijón Miércoles, 30 mayo 2018, 10:15

Megan Kenway-Head es una madre de 23 años que se quedó atrapada en un columpio de un parque de Weston Shore, en Southampton, Inglaterra, y tuvo que llamar a los bomberos para que le ayudasen. Una estampa del mejor programa de humor.

Megan estaba con sus hijos y su marido en un parque cuando decidió acompañar a sus dos hijos en el juego y columpiarse con ellos. Fue cuando fue a levantarse cuando descubrió que estaba atrapada y los pequeños comenzaron a reírse como locos.

Una hora estuvo la mujer atascada en el columpio diabólico. Su novio trató de ayudarla a salir, incluso con la ayuda de un extraño que pasaba por ahí.

«Dos hombres adultos trataron de ayudarme a salir y no lo lograron. Normalmente soy yo el que hace cosas estúpidas», se oye comentar al novio, «por una vez me alegra no serlo». Por suerte para la mujer, el rescate finalmente no fue tan complejo y con poner una plataforma bajo sus pies, lograron liberarla en menos de un minuto.