La cómica y emotiva esquela de un gallego que se ha hecho viral Una despedida que no ha pasado desapercibida y que se suma a otras muy curiosas recalcadas por 'La Voz de Galicia' EL COMERCIO Gijón Miércoles, 29 noviembre 2017, 12:20

“Me voy, que tengo que marcharme”. Así se despidió en su esquela este pasado lunes el vecino de A Coruña Rafael Ángel García Rey, de 63 años, fallecido el domingo. Un mensaje que publicó el periódico ‘La Voz de Galicia’ que ha generado un sinfín de respuestas. Una despedida que no ha pasado desapercibida y que se suma a otras muy curiosas recalcadas por el portal digital de citado rotativo.

Tan llamativo fue el mensaje como el entierro del anciano Richard Lussi, que fue sepultado con dos ejemplares de su sándwich favorito. Recordarán aquella historia. Pero lo cierto es que no son las únicas despedidas particulares.

Según recoge ‘La Voz de Galicia’, otro vecino de la parroquia de O Viso, en Redondela, y que falleció a principios de este mes de noviembre, se despidió con un mensaje emotivo: “Hoy me reúno con mi compañera de vida y no quiero hacerlo sin despedirme antes de todos aquellos que nos habéis acompañado durante nuestra vida. Ya nos veremos, pero no tengas prisa. Yo ya estoy con Mari”, rezaba el mensaje de Rafael Domínguez Collazo, que fue colocado en la puerta de un establecimiento muy conocido de aquella región. María del Carmen, su mujer, había perdido la vida a los 58 años.

Incluso, el vecino del barrio coruñés de Palavea José Luis Gómez Cotelo, más conocido como ‘Fruti’ se despidió de los suyos dejando su última voluntad: “Por petición del fallecido se realizará una quedada en la Cervecería de La Estrella el sábado a las seis de la tarde”, reflejaba. Y allí se citaron. Y es que no todas las despedidas vienen con lágrimas.