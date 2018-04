Los utensilios que no debes meter en el lavavajillas Hay materiales que no son compatibles con la capacidad de este electrodoméstico EL COMERCIO Gijón Miércoles, 11 abril 2018, 20:50

El lavavajillas se ha convertido en uno de los electrodomésticos básicos en los hogares, no sólo por el ahorro de tiempo que supone, sino también por el ahorro de agua que genera si se compara con la limpieza de los objetos a mano. Sin embargo, no todos los utensilios que utilizamos en la cocina son los mejores aliados del lavavajillas. Hay materiales incompatibles con la capacidad de este electrodoméstico que debemos conocer como, por ejemplo, pegamentos, antiadherentes, esmaltados o barnizados

Esta es la relación de objetos que debes lavar a mano para evitar así el deterioro, tanto de éstos como de la propia máquina:

1. Cuchillos afilados: si dispones de cuchillos con un buen filo, friégalos a mano, ya que de lo contrario se irán estropeando.

2. Sartenes antiadherentes: si no quieres que pierda la capa que permite que no se peguen los alimentos, no laves en el lavavajillas este tipo de sartenes.

3. Cristal fino: los vasos y copas de este material irán perdiendo brillo además de rayarse si no los lavas a mano.

4. Objetos de madera: la humedad del electrodoméstico hará que este material pierda calidad, por lo que es preferible limpiarlo a mano, sobre todo si el utensilio en cuestión está barnizado.

5. Utensilios que contienen pegatinas: las altas temperaturas que alcanza el lavavajillas en el proceso de lavado, unidas a la humedad, hacen que las pegatinas de los recipientes se vayan despegando, pudiendo así atascar el electrodoméstico y ensuciar el resto de objetos.

6. Tuppers: el material de los tuppers requiere también que se laven a mano ya que, de lo contrario, se pueden deformar.