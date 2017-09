¿Por qué no existe un enchufe universal? La cuestión viene de muy atrás y resolverla no es tan sencillo como parece ELCOMERCIO.ES Viernes, 8 septiembre 2017, 21:20

Uno de los detalles que conviene tener en cuenta antes de viajar es el tipo de enchufe que se utiliza en el país al que uno se dirige. Dentro de la Unión Europea no hay demasiadas diferencias, pero sí podemos encontrarnos en un apuro si visitamos lugares como Estados Unidos, Reino Unido, China o Japón. Quizá te lo hayas preguntado alguna vez, ¿por qué no existe un enchufe universal válido para todo el planeta? Indudablemente una estandarización a nivel mundial nos ahorraría quebraderos de cabeza, pero conseguirlo no es tarea fácil.

Balaji Viswanathan, director ejecutivo de la compañía tecnológica Invento Robotics, ha tratado de arrojar luz sobre esta cuestión. En un post en la red social Quora, el empresario recuerda que varios países no consideraron en su día demasiado eficientes los estándares eléctricos de los estadounidenses, pioneros desarrolladores del enchufe y los suministros de energía eléctrica. Por eso cada uno escogió su propio camino, buscando modelos que se adaptasen a su visión y sus prioridades.

En Alemania se optó por la alternativa 50Hz / 220V, que encajaba mejor con el sistema métrico. Los ingleses, por su parte, trataron de diseñar un enchufe más seguro que el americano. Eso sí, lo hicieron en la segunda mitad del siglo XX, de modo que en sus antiguas colonias dejaron otro tipo de estándares. La II Guerra Mundial, por supuesto, también tuvo mucho que ver en que ni estadounidenses ni alemanes estuviesen por la labor de ceder para unificar criterios en todo el mundo.

La misión no ha hecho más que complicarse con el paso del tiempo. La cantidad de tomas que habría que modernizar crece a diario. Por otro lado, cada país escogió un modelo por una serie de razones a menudo relacionadas con sus propias costumbres. Es aventurado asegurar que un cambio podría resultar satisfactorio para todos. Además, como estándar universal ha triunfado el USB. Actualmente permite la carga de numerosos dispositivos electrónicos, sobre todo aquellos que acostumbramos a llevarnos de viaje.

Más información en ABC.es.