¿Conoces a Daniel Tammet? recita 22.514 decimales de pi y habla 11 idiomas Recoge en sus memorias su aislamiento en el colegio, sus dificultades para relacionarse y sus capacidades cognitivas casi paranormales

El caso del matemático londinense Daniel Tammet es el mejor ejemplo de que el hombre aún sabe poco del funcionamiento de su propio cerebro, pues la increíble capacidad mental de este británico al que se diagnosticó epilepsia, sinestesia (una infrecuente capacidad para oír colores, ver sonidos o tener sensaciones gustativas al tocar un objeto), síndrome de Asperger y síndrome del Sabio rebasan la comprensión de la ciencia.

Aunque Tammet evidenció pronto que era un niño «diferente», no fue hasta los 25 años cuando se le diagnosticó síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista que no conlleva dificultades en el lenguaje, y más en su caso, puesto que también padece el síndrome del Sabio, con una increíble capacidad memorística le ha llevado a poder recitar 22.514 decimales del número pi y a hablar 11 idiomas.

Tammet ha escrito ya varios libros sobre su modo de ver el mundo.

Ante sus altas capacidades mentales, en su juventud fue examinado por científicos del Centro de Investigación del Cerebro de California, que, tras numerosas pruebas, le atribuyeron el «síndrome del autismo savant», e incluso protagonizó un documental en el Reino Unido titulado «El chico del cerebro increíble», emitido en 2005 por Five Channel.

En 2006, Tammet publicó su historia y vivencias en el libro «Nacido en un día azul», en el que no ocultaba las rutinas a las que le somete su mente: debe tomar el té cada día a una hora exacta, salpicar su cara con agua cinco veces cuando se despierta y contar todos los botones de la ropa que viste antes de salir de casa.

A Tammet le apasiona contar, hasta el punto de que en 2014 batió el récord europeo al recitar 22.514 decimales del enigmático número pi en cinco horas. Esas maravillas le han hecho famoso, pero no lo ha tenido nada fácil. De niño era considerado un bicho raro, no sabía hacer amigos y, años después, mantener una conversación fluida todavía le cuesta horrores, las interacciones sociales le ponen nervioso y no lleva bien los imprevistos, aunque sean mínimos. Pero esas dificultades no le han impedido mantener una vida productiva y feliz.

El raro del colegio

El pequeño Daniel, el mayor de nueve hermanos que irían llegando progresivamente en una familia de clase media en Londres, no lo pasó demasiado bien en la escuela. Mientras sus compañeros saltaban y jugaban en el recreo, él prefería buscar un rincón alejado del patio y contar piedras o las hojas de los árboles, lo que pronto le convirtió en objeto de bromas e insultos. No podía evitar hablar solo o tener tics como el batir de manos. Sintió un profundo aislamiento. También tuvo problemas con sus profesores, que no entendían que se quedara callado ante algunas preguntas o que tuviera reacciones que a ellos les parecían incomprensibles. Cualquier cosa que no fuera previsible, como un evento escolar anunciado con escaso tiempo de antelación, le alteraban sobremanera. Si se sentía sobrepasado por una situación, se sentaba en el suelo y se tapaba los oídos con las manos.

A veces enumeraba las potencias de 2, para tranquilizarse, pero otras se golpeaba un lado de la cabeza hasta que le dolía mucho. Su tensión era tan alta que tenía que soltarla de alguna manera. No supo atarse los cordones de los zapatos hasta los 8 años y ni siquiera sabía distinguir entre el izquierdo y el derecho.