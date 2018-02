Los menores encausados por violencia machista se triplican en menos de una década Una pareja discute mientras su hijo lo observa todo. / Fotolia En los primeros diez meses de 2017 fueron detenidos o investigados 356 chicos de 14 a 17 años por agresiones o vejaciones a sus parejas ALFONSO TORICES Madrid Lunes, 26 febrero 2018, 20:51

Los menores encausados por violencia machista contra sus parejas se han triplicado en España en tan solo nueve años, según los datos oficiales recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Si en 2008 fueron 124 los chicos de 14 a 17 años detenidos o investigados por agresiones, vejaciones o acoso a sus compañeras sentimentales, en los primeros diez meses de 2017 el número de denuncias en esta franja de edad por idénticos delitos se elevó a 356. Los casos semejantes que hayan tenido como protagonistas a adolescentes de 13 años o menos se desconocen, ya que no se contabilizan en esta estadística porque, por ley, están eximidos de responsabilidad penal, son inimputables.

El aumento de las denuncias por violencia machista contra menores no ha parado de crecer, según los datos proporcionados por el Gobierno a la diputada del PSOE Ángeles Álvarez, en respuesta a varias preguntas. De 2008 a 2011 se duplicaron con creces, al registrarse 285, 161 más; y a partir de 2014 se superaron las 300 investigaciones judiciales anuales, cifra que ya no ha remitido. No obstante, 2017 supuso un nuevo salto en este problema, pues a falta de las denuncias de los meses de noviembre y diciembre, que aún no están contabilizadas, registró hasta octubre 54 casos más que en todo el año anterior.

«Estos datos suponen un incremento inquietante y pueden estar poniendo en evidencia que hay un repunte del sexismo entre los jóvenes», declaró Álvarez. La diputada no descarta que el aumento también se deba a una mayor tendencia a denunciar el maltrato en los últimos años, pero recuerda que el repunte coincide con otras investigaciones cualitativas que apuntan a «un preocupante aumento de la interiorización del sexismo entre los menores». Se refiere al estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), dado a conocer en noviembre pasado, en el que un 27,4% de jóvenes de 15 a 29 años consideró la violencia de género como «actitud normal» en una relación de pareja y un 21% señaló que se trata de un asunto «politizado» en el que «se exagera mucho».

La diputada socialista reclamó al Gobierno que ponga ya en marcha «un plan de choque» contra el sexismo en la adolescencia con la ejecución de las previsiones contenidas en el pacto de Estado contra la violencia machista, que contempla numerosas actuaciones preventivas, con medidas en los centros educativos, campañas de sensibilización y cambios en los contenidos audiovisuales.