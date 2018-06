Los derechos digitales más demandados son el de supresión de datos y el de acceso FOTOLIA «Es importante destacar el descenso considerable de las denuncias y reclamaciones que se encuentran en tramitación, que disminuyen más de un 30% sobre los valores de 2016», se felicita Mar España, directora de la AEPD DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Martes, 12 junio 2018, 03:59

Los españoles son cada vez más conscientes de sus derechos digitales, y buscan infomación para ejercerlos, según se desprende de la memoria 2017 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), divulgada ayer. Con un total de 255.908 consultas, los más demandados fueron el derecho de cancelación o supresión de datos (43,3%), el derecho al acceso (31,3%), el de oposición a los enlaces en los buscadores, conocido como el 'derecho al olvido' (12,38%), y a la rectificación (4,16%).

Sin embargo, no toda reclamación tiene la resolución que busca el usuario. Como ejemplo, la AEPD menciona el caso de una persona que pidió la eliminación de unos vídeos en YouTube en los que aparecía su número de móvil. Algunos de quienes los veían llamaban a ese «número singular, para ver quién contestaba». Sin importar la frecuencia de las bromas, la solicitud se desestimó, pues «el número de teléfono, por sí solo, no constituye un dato de carácter personal, ya que no permite identificar a su titular sin tener que emplear esfuerzos desproporcionados».

Ahora bien, una vez que la AEPD decide actuar a favor del usuario, los reveses son pocos. El año pasado la Audiencia Nacional le dio la razón en el 73% de los casos. Se plantearon 10.651 denuncias y reclamaciones de tutela de derechos, «lo que supone un ligero incremento con respecto al año anterior», así como un 36,8% más de denuncias en relación con el tratamiento de datos en internet (762 casos).

«Es importante destacar el descenso considerable de las denuncias y reclamaciones que se encuentran en tramitación, que disminuyen más de un 30% sobre los valores de 2016, y que se corresponde con una mayor eficacia administrativa a la hora de tramitar los procedimientos», se felicita Mar España, directora de la AEPD en la presentación de la memoria.