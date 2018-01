Las desgarradoras palabras de la familia del desaparecido Jon Bárcena en su 20 cumpleaños Imagen hecha pública por la madre de Jon Barcena. / Twitter No hay noticias del joven vizcaíno desde la víspera de Nochevieja, cuando subió al monte Gorbea ELCOMERCIO.ES Miércoles, 24 enero 2018, 19:02

Jon Bárcena, el joven de la localidad vizcaína de Berriz que permanece desaparecido desde la víspera de Nochevieja, cumplió 20 años este martes y su madre, Karmen Amezua, ha publicado en las redes sociales un desgarrador mensaje dirigido a su hijo. Está escrito en euskera y acompaña a una foto de hace años en la que ambos se funden en un emotivo abrazo. «Naciste hace 20 años. Hoy no sé dónde estás y no puedo encontrarte. Hoy no puedo abrazarte, no puedo estrechar tu cuerpo entre mis brazos. Qué dolor....». Un «te quiero» repetido en cuatro ocasiones cierra el mensaje de esta madre, que no tiene noticias de su hijo desde hace tres semanas.

Gaur 20 urte erditu zintudan.

Gaur ez dakit ez non, ez nola zauden, eta ezin zaittut aurkitu.

Gaur ezin zaittut besarkatu, ezin dot zure gorputza nere besoen artean batu.

Hau miña....

Maitte,maitte,maitte,maitte zaittut.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/usPX8reZKd — KarmenAmezuaUrzelai (@KarmenAmezua) 23 de enero de 2018

También la hermana de Jon, Miren, ha querido recordarle en su cumpleaños: «Es muy duro saber que no voy a estar contigo el día de tu cumple y que no me vas a poder vacilar. Ya han pasado minutos, horas, días, semanas... y no hay ni un solo momento en el que no me acuerde de ti», escribe la joven, que también ha publicado una fotografía de ambos. Finaliza el mensaje recalcando que «debes saber que no tengo fuerzas para rendirme y que estaré esperándote, ahora y siempre».

El rastro del joven de Berriz se perdió la víspera de Nochevieja, cuando Jon subió al monte Gorbea con su cuadrilla de amigos, pero decidió bajar solo antes de hacer cumbre al sentirse indispuesto. A partir de ahí, el misterio rodea su paradero. Lea la información completa en El Correo.