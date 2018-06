El detalle en la fotografía que evita un cáncer a una niña de siete meses Alessia, fotógrafa en un hotel de Tenerife, y Presley, a la que ha salvado de un cáncer de ojo. / ABC Los padres, de vacaciones, pidieron una sesión de fotos a la pequeña y a su hermano en la piscina. Al comprobarlas, detectó un extraño punto blanco en un ojo en la pequeña R. L. P. Sábado, 9 junio 2018, 15:37

El ángel de la guarda de esta historia con final feliz trabaja en un hotel de Canarias. Es el caso de un matrimonio con dos hijos del Reino Unido que fue de vacaciones a Tenerife y decidieron hacerse una foto familiar. Sin pretenderlo, la persona que aceptó el encargo, Alessia, se percató que algo en el ojo de la niña no era habitual.

Los padres de estos niños pidieron a la fotógrafa del hotel que les hiciera una sesión junto a la piscina a su hija y su hermano Parker, de tres años. La fotógrafa les hizo la foto y tras acabar el trabajo, pasó las fotografías por un procesador de imágenes antes de imprimirlas. En ese instante observó que había algo que no cuadraba.

En un ojo de la niña de siete meses aparecía un punto blanco. Este detalle no solo tenía lugar en una única fotografía, sino que se repetía en todas. Pese a que suele ser habitual que los turistas no pasen a recogerlas, la suerte se puso de parte de la fotógrafa. Cuando Sophie Findlay y Darren Marshall fueron a recoger el recuerdo de sus días de descanso en la isla, hechas por una profesional, Alessia les advirtió que esa luz blanca no era normal.

