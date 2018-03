Detectan una conversación en la que los futbolistas de la Arandina hablan de un encuentro sexual con la menor La conversación está fechada el día anterior a los hechos denunciados SUSANA GUTIÉRREZ Aranda de Duero Jueves, 1 marzo 2018, 16:30

El tercer informe policial sobre el estudio de los móviles de los tres ex jugadores de la Arandina C.F, denunciados por una menor de 15 años por una presunta agresión sexual, saca a la luz una conversación en la que dos de los investigados hablan de determinadas prácticas sexuales con una chica enviando la foto de la denunciante. La conversación, sin embargo, está fechada el día 23 de noviembre, en la jornada anterior al día de autos. Se trata de un grupo de WhatsApp de cuatro jóvenes, entre los que se encuentran C. C. y V. R. , en el que detallan a los otros dos amigos un encuentro con una adolescente en el que afirman que también participó, según el informe policial, el tercer detenido, Raúl Calvo.

En la conversación también se alude a que la joven tenía intención de volver al día siguiente, el 24 de noviembre, fecha en la que se sitúan los hechos denunciados. Tanto la menor como dos de los denunciados, en sus declaraciones ante la juez instructora, manifestaron que el día de autos fue la única presencia de la víctima en la vivienda que compartían los tres futbolistas. Sin embargo, otro de los detenidos, aludió en su comparecencia a más presencias de la joven en la casa que compartían. En la conversación de WhatsApp detallada en el informe policial también se alude a que la joven tendría 15 años.

Más periciales

Respecto a las pruebas periciales, el peritaje de madurez a los tres futbolistas se realizó la semana pasada, mientras que la menor está previsto que se someta a esa prueba el viernes 2 de marzo. Una pericial que sirve para hacer una comparativa de madurez entre víctima e investigados, ya que la menor está por debajo de la edad marcada por el Código Penal para el consentimiento de relaciones sexuales.

Asimismo, se está a la espera de los resultados de los restos biológicos que se recogieron en el registro del piso de los futbolistas, y también de la información de Instagram sobre las conversaciones entre la adolescente y los deportistas. Por su parte, la acusación particular ha solicitado, además de que vuelvan a declarar los tres jugadores, que se examine el móvil del cuarto futbolistas y que se pida a Whatsapp las conversaciones de los investigados entre el 21 y 28 de noviembre.

La Audiencia de Burgos tendrá que decidir, a partir del lunes, fecha en la que termina el plazo para impugnar, sobre la puesta en libertad de los tres detenidos como han solicitado las defensas. Además, el tribunal burgalés tendrá que decidir sobre si da luz verde a nuevos testimonios.