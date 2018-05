Investigan al hijo del pastor, menor de edad, como autor del asesinato de la joven en Zamora Investigación por la muerte de la joven. / J. L. LEAL-ICAL El pastor detenido en primera instancia ha sido liberado sin cargos ALICIA PÉREZ Zamora Domingo, 6 mayo 2018, 12:05

Giro en la investigación que se lleva a cabo en Zamora para determinar quién fue en la tarde del pasado jueves el autor del crimen de la joven Leticia Rosino Andrés. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Benavente ha acordado la libertad sin cargos para J. A. A. C., el pastor de Castrogonzalo que había sido detenido al mediodía del viernes como principal sospechoso de la muerte de la joven de 33 años.

El hombre, de unos 60 años, fue el primer detenido como principal sospechoso del crimen y se ha confirmado que carece de antecedentes penales. Ahora la investigación se centra en el hijo del pastor, menor de edad, como indica el hecho de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Benavente haya procedido al archivo del procedimiento con inhibición al Juzgado de Menores de Zamora.

Esto significa que la jueza del Juzgado de Benavente ha determinado que el hombre puesto en libertad no era al autor de los hechos y que no tiene nada que ver con lo ocurrido a las afueras de Castrogonzalo, en una zona por la que salió Leticia Rosino a pasear como hacía habitualmente. Por este motivo, el Juzgado que hasta ahora llevaba el caso ya no se considera competente y se inhibe en favor del Juzgado de Menores de Zamora, que tendrá que continuar con las actuaciones pertinentes.

Los datos del caso que ha conmocionado a la provincia de Zamora llegan a cuentagotas después de que las actuaciones hayan sido declaradas secretas.

La joven hallada muerta en Castrongonzalo.

Fue el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León el que informó de la decisión judicial de poner en libertad sin cargos a J. A. A. C., después de que estuviera detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Benavente desde un día antes y de que en la mañana del viernes agentes de la Guardia Civil, de la Policía Judicial y de Criminalística, junto a la secretaria judicial, realizaran un registro en el domicilio familiar que el hombre comparte con sus dos hijos adolescentes, así como en otra de sus propiedades.

El TSJ informó de que el hombre puesto en libertad no tiene antecedentes penales relacionados con delitos contra la libertad sexual ni con delitos por violencia doméstica, como habían apuntado diversas fuentes al inicio de la investigación.

En un principio, según la información publicada por 'El País', habría sido un hijo del detenido que quedó en libertad sin cargos quien delató al padre y contó a los agentes que «quiso violarla y la mató» cuando padre e hijo estaban en una zona apartada del pueblo con los animales y la mujer paseaba por allí, como otras muchas tardes.

El cuerpo de la joven natural del municipio zamorano de Tábara fue encontrado de madrugada con signos de violencia y golpes «muy significativos y violentos» en la cara y el cráneo, al parecer hechos con piedras, aunque es la autopsia que realizaron los forenses durante horas en el Instituto de Medicina Legal de Zamora la que arrojará más datos a este respecto, detalles que ayer no fueron facilitados por existir secreto en las actuaciones.

El cadáver fue hallado en un terraplén a las afueras del pueblo de Castrogonzalo, cerca del río Esla y de la planta de transferencia de residuos. Es una zona situada por detrás de la fábrica Prolactea, una de las industrias del polígono en el que también está Lácteas Cobreros, donde trabajaba como química la joven fallecida. Familiares, amigos y vecinos organizaron una batida para buscar a la joven después de que no volviera a casa y no tuvieran noticias de ella. Fue esa búsqueda la que permitió que horas después de su desaparición encontraran restos de sangre y el cuerpo sin vida de la joven.

Sorprende y asusta entre los vecinos del municipio de Castrogonzalo, con 500 habitantes y a 10 kilómetros de Benavente, que los hechos ocurrieran a plena luz del día y en una zona en la que hay un camino que dirige a Benavente, que es muy transitado, tanto por personas que salen a caminar como por agricultores que se dirigen a trabajar a las tierras o a poner el riego.