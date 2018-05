Detienen a un cerdo por acosar a un hombre de madrugada Los agentes no podían creer la llamada de la víctima e incluso le hicieron una prueba de alcoholemia ELCOMERCIO.ES Martes, 22 mayo 2018, 17:54

Saben los estudiantes de Periodismo que uno de los ejemplos más usado en las facultades para diferenciar entre lo que es una noticia y lo que no, es la cita utilizada por William Maxwell: «Si un perro muerde a un hombre no es noticia, pero si un hombre muerde a un perro, eso sí que es noticia». Se trata de una premisa muy clara para que los futuros periodistas sepan diferenciar entre las historias que son realmente extraordinarias de las que no, y que sigue siendo de gran ayuda pese a que la tarea parece cada vez más difusa en la era de las redes sociales. De hecho, en algunos casos su aplicación es tan literal que la noticia resulta rocambolesca. Y si no, que se lo digan a los agentes North Ridgeville, en Cleveland, en Ohio.

Cuando los agentes recibieron el pasado sábado a las 5:26 horas de la madrugada una llamada de un hombre explicando que estaba siendo acosado por un cerdo, pensaron que se trataba de una broma o bien que la supuesta víctima se encontraba en estado de embriaguez. No obstante, decidieron acercarse hasta la dirección que éste mencionaba para comprobar qué estaba sucediendo. Cuando llegaron, efectivamente comprobaron que un hombre se encontraba acompañado por un cerdo. Acto seguido decidieron hacerle una prueba de alcoholemia -al hombre, eso sí-, y pudieron descartar que hubiese consumido alcohol. Así, decidieron 'detener' al animal y llevárselo a comisaría.

Ante este hecho tan inusual, los agentes decidieron colgar la imagen y la historia en las redes sociales. Ésta no tardó en hacerse viral y la foto del incauto cerdo fue compartida por miles de usuarios de Facebook. En su relato, la Policía contó que finalmente, la víctima pudo acceder a su vivienda y el animal, libre de cargos, regresar con su dueño.