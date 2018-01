La DGT dice ahora que el colapso en la AP-6 no fue solo culpa de los conductores 01:16 Pide disculpas por «los fallos que se han podido cometer», pero aclara que la responsabilidad es de la empresa concesionaria EFE Madrid Lunes, 8 enero 2018, 12:45

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha matizado sus palabras -en las que culpaba a algunos conductores por "no enterarse" de los advertencias de circular con la nevada que provocó el colapso de la AP-6- para señalar ahora que "no fue culpa exclusiva de los conductores" sino una circunstancia más. En declaraciones en diversas cadenas de radio esta mañana, el máximo responsable de la DGT ha pedido disculpas por los fallos que se han podido cometer", pero ha dejado claro que la responsabilidad de lo sucedido en la AP-6 es de la empresa concesionaria.

Duramente criticado como máximo responsable al frente de la DGT durante el fin de semana, que lo pasó en Sevilla, Serrano ha rechazado dimitir por su gestión. "No tengo ningún motivo, estoy a la disposición del ministro las 24 horas del día", ha señalado a la cadena Ser, donde ha defendido asimismo que "en los cientos de miles de kilómetros de carreteras que hay en el resto de España no hubo ningún problema; hubo ocho centros de gestión en los que se estuvo trabajando todo el día y toda la noche".

"La empresa concesionaria decide si hay que abrir o no la autopista al tráfico. Todas las circunstancias se aclararán en el expediente informativo que ha abierto el Ministerio a Abertis", ha asegurado en Onda Cero, donde también ha defendido que "muchos conductores no tomaron la decisión acercada al salir a la carretera el sábado por la tarde porque se avecinaba una gran nevada".

"La gestión de a la AP-6 corresponde a Abertis y ella tendrá que explicar lo que ha sucedido para convertirse en una ratonera", ha dicho Serrano quien ha reiterado que en el caos vivido en la vía tuvo que ver la decisión "poco acertada" de conductores de ponerse en circulación pese a las advertencias de la DGT, aunque ha precisado que fue un cúmulo de "múltiples causas".

En cuanto a la gestión por parte de Abertis, la empresa concesionaria de la AP-6, ha remitido al expediente informativo abierto por el Ministerio de Fomento para esclarecer lo sucedido. "La DGT tiene la competencia de controlar miles de kilómetros de carreteras, la AP-6 es una autopista de peaje que tiene su propio centro de gestión y en ese sentido el Ministerio ha abierto expediente informativo".

Serrano ha indicado que dentro del plan invernal de esa autovía, Abertis debe garantizar que tengan las quitanieves adecuada, además de la sal y fundentes preparados previamente a las nevadas y "la gestión ante una avalancha de vehículos es una cuestión que corresponde al operativo diario de ellos", ha añadido Serrano. "Abertis tendrá que explicar lo que ha sucedido para convertirse en una ratonera".

«Suficiente información»

Serrano ha insistido en la cadena Cope en que los conductores tenían la "suficiente información" de las advertencias de nevada desde el viernes por la mañana. No obstante, tanto en esta emisora como en Onda Cero y la Cadena Ser, el director de Tráfico ha aclarado que en sus declaraciones de ayer no señalaban únicamente a los conductores como responsables del colapso del sábado. "No fue culpa exclusiva de los conductores, quiero matizar mis palabras, fue una circunstancia más de las muchas que se dieron". Entre ellas, ha subrayado la "nevada excepcional" que cayó el día 6 unida a la operación retorno de vacaciones de Navidad.

Precisamente, esta tarde el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación para analizar las actuaciones llevadas a cabo por parte de los organismos y empresas implicados durante el temporal de nieve que azota desde hace dos días la península. A la reunión asistirá el director de Tráfico, el general jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el director general de Carreteras, el director general de Protección Civil y Emergencias, el director general de Política de Defensa/UME y un representante de la AEMET.