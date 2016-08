Educación deja más de sesenta plazas de interinos sin adjudicar

Las ansiadas listas con los destinos de los profesores interinos que la Consejería de Educación publicó ayer tenían 74 plazas menos de las que aparecían en la convocatoria. Es decir, de las 2.621 ofertadas fueron asignadas 2.547, según el análisis realizado por los sindicatos del sector de la enseñanza. Once de ellas corresponden a la especialidad de informática, para la que se abrirá un nuevo proceso de adjudicación debido a los errores cometidos por la propia Administración. Del resto, no hay información oficial. Precisamente, ésta fue una de las circunstancias que criticaron los portavoces de los docentes. «Nuestro enfado viene porque Educación no recibe a los sindicatos. De todo nos enteramos por la gente que nos llama», señaló Isabel González, del sindicato Suatea.

Así las cosas, no saben qué ha ocurrido con esas 63 plazas restantes que no aparecen en el listado, aunque barajan varias hipótesis. Y aquí entra en juego otra de las protestas puestas sobre la mesa por los colectivos sindicales. «Los que faltan son mayoritariamente puestos precarios, medias jornadas poco atractivos porque el desplazamiento y la residencia se comen el sueldo», apuntó el presidente del sindicato ANPE-Asturias, Gumersindo Rodríguez. En su opinión, «un salario de 800 euros» es insuficiente si el profesor tiene que desplazarse a lugares muy alejados de su domicilio o en zonas con comunicaciones deficientes. Estas condiciones provocan que los docentes no quieran ocupar esos puestos, por lo que quedan desiertos. «No es obligatorio coger las medias jornadas y las plazas itinerantes», explicó la portavoz de Suatea. En caso de rechazarlas, no hay consecuencias negativas para los opositores, que prefieren esperar a la segunda convocatoria. «Pasa siempre», indicó.

Reajustes

Por este motivo, Suatea solicita a la consejería que permita las llamadas mejoras de puesto. Así, los docentes no tendrían que conformarse con una plaza que les conviene menos que otra que sale en segunda convocatoria. «Hay otras en las comunidades en las que ya se hace, como Cantabria, pero aquí no quieren», subrayó González. No obstante, esto sería condición indispensable para que se respetase la prioridad del baremo, apuntó. Otra parte de las plazas que no figuran en el listado responde a reajustes solicitados por los propios centros. En Anpe calculan que son 46 los puestos de trabajo que no se adjudicaron por este motivo.

Es decir, plazas que no responden a las necesidades reales de los colegios e institutos tal y como fueron distribuidas por Educación, por lo que los directores de los centros piden ciertos cambios. Por su parte, el secretario de la Federación de Enseñanza de CC OO, Enrique Fernández, también denunció el grave problema que supone la precariedad para los interinos. «Hace tres o cuatro años, hablábamos de bajar la tasa de temporalidad al 8% y ahora está en el 25%», afirmó. Es decir, que la cuarta parte de los docentes asturianos trabajan en régimen de interinidad. Maximina Fernández, secretaria de FETE-UGT en Asturias, aseguró que, en la valoración inicial, no encontraron errores en la adjudicación final de las plazas. Sin embargo, puso el acento sobre el asunto de los funcionarios en prácticas, es decir, los 400 profesores que aprobaron las oposiciones de Secundaria y FP. «Todavía no sabemos cómo van a quedar. Hemos pedido una reunión con la consejería, pero de momento no tenemos nada», declaró.

Quienes sí protestaron abiertamente por el resultado de las adjudicaciones de destinos fueron los 'Maestros Capacitados', asociación que engloba a docentes que acreditan, al menos, un 33% de discapacidad. «Han incumplido la reserva de plazas para los opositores con discapacidad», subrayó la secretaria de la entidad, Covadonga García. Criticó que solo se adjudicaron siete plazas a este colectivo, cifra que no se corresponde con lo acordado el pasado 27 de mayo entre Educación y los sindicatos.

«Al menos un 7% de las plazas de interinos tenían que ser adjudicadas a docentes con algún tipo de discapacidad», indicó la portavoz de 'Maestros Capacitados'. También hizo alusión a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) en julio, que obligaba a la consejería a elaborar listas específicas para los interinos con discapacidad, una medida que afecta a todas las especialidades.