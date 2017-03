Genaro Alonso: «No vamos a ser suicidas con las oposiciones»

Hasta el día 14 de marzo. Ése es el plazo que se da el consejero de Educación, Genaro Alonso, para esperar por la resolución del Gobierno central acerca de las oposiciones docentes de este año. Ya advirtió el Ejecutivo de que, sin aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, no podrían convocarse. "Yo soy escéptico acerca de que el ministro, Íñigo Méndez de Vigo, resuelva esta situación", ha señalado esta mañana Alonso, a preguntas de El COMERCIO en rueda de prensa.

"Ayer (por el jueves) le pasó la responsabilidad al ministro de Hacienda". En cualquier caso, estará a la espera de la promulgación de un decreto ley para que la convocatoria de plazas, con la tasa que se determine, no dependa de las cuentas generales. "Así se lo hemos pedido al ministerio. Es una solución legal muy sencilla, a la que suele recurrir el Gobierno también". "Si no hay presupuestos y sin una cláusula habilitante de la tasa de reposición, no las convocaremos -añadió- porque incurrimos en una ilegalidad. Las oposiciones podrían ser recurridas por cualquiera". Además, dio otra razón para la no convocatoria en el caso de que esa solución ministerial no llegue antes del día 14: el escaso tiempo para los procedimientos que habría que llevar a cabo. ¿Y qué ocurriría si la hubiera? La consejería, que dijo estar en contacto permanente con el resto de comunidades para conocer su proceder, estará pendiente de su postura. "Veremos qué hacen las autonomías limítrofes y las demás también. Porque no somos suicidas y queremos que vengan 30.000 aspirantes aquí", concluyó.