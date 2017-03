La huelga educativa deja las clases vacías en institutos y facultades

Dos manifestaciones recorrerán, a partir de las doce de esta mañana, el centro de Oviedo y Gijón para pedir la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la reversión de los recortes, la recuperación del sistema de becas, la bajada de las ratios y el freno a la "privatización" del sistema educativo, entre otras demandas. El Sindicato de Estudiantes llama a sumarse a sendas convocatorias en una jornada de huelga general en el sector educativo convocada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública en todo el país, desde la etapa de Infantil hasta la Universidad. Según la portavoz del colectivo, Anahí López, los primeros muestreos de las primeras horas revelan un seguimiento de "entre el 90% y 95%" en Secundaria y Bachillerato, aunque asegura que "aún es pronto" para cifras definitivas, ya que dichos porcentajes se centran de momento en grandes poblaciones como Gijón y Oviedo. Otras fuentes hablan de un seguimiento del alumnado de institutos de un 80% en un muestreo de 20 centros educativos de toda Asturias, mientras que en el caso del profesorado el porcentaje más alto roza el 22%. La razón, aseguran, es que "a los padres y a los estudiantes la huelga no les cuesta dinero, pero sí a los docentes. No deja de ser un castigo para el bolsillo, pues han ido perdiendo un 10% anual de su sueldo desde 2010, a lo que hay que sumar la congelación salarial y la no equiparación del IPC, lo que supone un 25% más". Se prevé que, en el caso de las etapas de Infantil y Primaria, el seguimiento sea menor. Se espera que a lo largo de la mañana haya datos oficiales por parte de la Consejería de Educación.

A la huelga se han sumado también los estudiantes universitarios. Comparten los motivos de la plataforma, pero el colectivo ha sumado una reivindicación más: la bajada de las tasas. Las Asambleas de Estudiantes afirman que "el éxito de la convocatoria es rotundo, pues en El Milán apenas hay alumnos; en El Cristo están menos de la mitad; la facultad de Educación se encuentra vacía y solo hay algunas clases, pero muy pocas, en Ciencias y Minas". También insisten en que "aún es pronto" para porcentajes definitivos, pero por el recorrido que están haciendo por las distintas facultades cifran el seguimiento en un 80%. Será esta tarde, a las 18 horas, cuando todos (alumnos, profesores, padres y sindicatos) se reúnan a las 18 horas en la estación de Renfe de Oviedo en una manifestación que volverá a recorrer el centro de la ciudad.