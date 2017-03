Educación publica las ratios medias para negociar los convenios con la concertada

La Consejería de Educación ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) las ratios medias (el número de alumnos por profesor) que hay en cada concejo para empezar a negociar los convenios con los centros concertados.

El consejero, Genaro Alonso, ha señalado esta mañana, a preguntas de EL COMERCIO, que este promedio " va a tener un valor determinante porque va a ser el indicador clave para concertar unidades, en caso de que se alcance ese nivel, o para suprimirlas, si no se llega". "Es un criterio plenamente justificado". No obstante, ha indicado que su departamento también tendrá en cuenta "otros, objetivos y medibles" para tomar dicha decisión. Entre ellos, ha citado "la ubicación del centro y la estimación de alumnos que va a recibir". "Quiero decir que no vamos a aplicar criterios puramente mecánicos, sino que seremos sensibles también con la singularidad de cada centro, pero no de modo arbitrario. Todas las decisiones que adoptemos -reiteró- estarán justificadas y explicadas a las partes".

Como ya ha apuntado en otras ocasiones, Alonso ha afirmado que la consejería "no va a aumentar ni una sola unidad en el Principado" y "mantendrá aquellas que, por razón de demanda, siguiendo las ratios medias ya especificadas, estén plenamente justificadas". "La supresión -ha añadido- va a ser ineludible porque la brutal bajada de la natalidad tiene que ser soportada por ambas redes. Tenemos dos (la pública y la concertada) que tienen que convivir en igualdad de condiciones en lo que se refiere a la atención al alumnado en función de la demanda".

Oferta lista para el 17 de abril

Preguntado también por este periódico sobre si la negociación estará cerrada para el 17 de abril (día en el que se abre el plazo para que las familias puedan solicitar centro escolar), ha afirmado que "hay que llegar a tiempo para que la oferta educativa esté despejada", pues entiende que "si se suprime una unidad de primero de Secundaria y solo hay ésa, las familias de los alumnos de sexto de Primaria tienen que saber a qué centros pueden llevar a sus hijos". Los centros podrán hacer sus solicitudes la próxima semana para que la comisión de los conciertos pueda empezar a reunirse con cada centro. El consejero ha reconocido que ya tiene una estimación de las unidades que pueden suprimirse, "por datos internos y el flujo de alumnos", pero ha declarado que "sería imprudente hablar" antes de sentarse a negociar con la enseñanza concertada.

No bajará las ratios

Asimismo, sobre la posibilidad de reducir las ratios, tal y como solicita la pública y que fue una de las demandas durante la huelga de ayer, Genaro Alonso ha manifestado que "Asturias tiene las ratios más bajas del país" y ha querido recordar que la consejería "no aplicó el Real Decreto de 2012 que ofrecía la posibilidad de incrementarlas. Las ratios están fijadas en 23 niños en Infantil; en 25 en Primaria y Secundaria y en 30 en Bachillerato. Son unas cifras de absoluta calidad e, incluso, puede que haya casos en los que estén por debajo de los 20 alumnos. Son excelentes".