Educación renuncia a convocar este año las oposiciones a maestro

No habrá oposiciones al cuerpo de maestros en Asturias este año. El consejero de Educación del Principado ya había advertido de que cabía esa posibilidad al no estar fijada la tasa de reposición. También había dicho Genaro Alonso que el Gobierno regional iba a agotar todas las vías y plazos para intentar convocar en Asturias unas oposiciones con las que se tenía previsto cubrir al menos 338 plazas. Pero, al final, no será así.

La convocatoria no se llevará a cabo este año. El propio consejero se lo comunicaba ayer a directores de colegios de Primaria en una reunión en Oviedo, algo que está previsto que haga hoy con los sindicatos, convocados poco antes de mediodía por Genaro Alonso. De momento, eso sí, la Consejería de Educación, que se había dado de plazo para tomar una decisión hasta ayer, no ha hecho oficial su decisión.

No obstante, todo apunta, según fuentes educativas, a que el Ejecutivo asturiano ha llegado, además, a un acuerdo con el Gobierno cántabro, que también trasladó ayer esta decisión a su comunidad educativa, de modo que ninguna de las dos comunidades autónomas lleven a la práctica la convocatoria en 2017. Se trataría de alejar, con este acuerdo, un más que posible 'efecto llamada' en el caso de que una de las dos regiones sí celebrara esa oferta pública de empleo.

Desde que el Gobierno central dejara en el aire la convocatoria de estas plazas, cada comunidad autónoma ha hecho la guerra por su cuenta. Extremadura, Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja y Aragón ya dijeron que no habrá oposiciones. Por contra, siguen adelante País Vasco (740 plazas de maestros), Andalucía (2.144 plazas), Baleares y Cataluña; comunidades que asumirán el riesgo que esta decisión pueda implicar tras las reiteradas advertencias de los ministerios de Educación y Hacienda.

Y es que el Gobierno de Mariano Rajoy sostiene que resulta imposible que se convoquen estas oposiciones con los Presupuestos Generales del Estado sin aprobar, especialmente si acaban siendo prorrogados. Entienden en el Ejecutivo central que la tasa de reposición recogida en las cuentas de 2016 (del 100%, es decir las 338 plazas generadas por jubiladas que se preveían para Asturias) no se prorrogaría.

Desde Asturias, Genaro Alonso había propuesto a finales de febrero para solventar esa situación fijar la tasa de reposición a través de un decreto ley. Pero nada se supo y el tiempo siguió corriendo en contra de unas oposiciones que en Asturias estaban previstas para las especialidades del cuerpo de maestros: Primaria, Infantil, Inglés, Música, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Educación Física.

Inseguridad jurídica

En aquella misma comparecencia, el consejero se mostraba dispuesto a agotar todas las vías para lograr articular la convocatoria, pero también apuntaba que en ningún caso se actuaría sin contar con la necesaria seguridad jurídica. Sobre todo después de que desde el Gobierno central se «amenazara» con recurrir la oferta de empleo que se realizara en estas condiciones. Y, en ese sentido, se refería a la situación que se vivió en Andalucía en 2012, cuando esta comunidad decidió convocar unas oposiciones que fueron recurridas para después, tener que ser paralizadas.

«La educación como moneda de trueque», aseguraba, por su parte, el sindicato ANPE en Asturias para definir lo que estaba sucediendo respecto a este tema. «Las comunidades autónomas pactan tácitamente dejar Secundaria para 2018 y acumular la oferta pública de empleo para maestros de este año para 2019», lamentaba el sindicato, que criticó que los «representantes de los trabajadores seamos un segundo plato. A nosotros nos lo dirán mañana (por hoy)».